Çanakkale-İzmir karayolunun en kritik geçiş noktalarından biri olan Assos-Troya tüneli, dün gece alevlere teslim olan bir otomobil nedeniyle kabusu yaşadı. Sürücülerin tünel içinde mahsur kalma korkusu paniği tırmandırırken, facianın eşiğinden dönüldü. Saat 22.00 sıralarında Küçükkuyu’dan Ayvacık istikametine doğru ilerleyen S.K. yönetimindeki 10 ACU 903 plakalı araçta, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden yangın çıktı.

Motor bölümünden yükselen dumanları fark eden sürücü, kendini hızla dışarı attı. Tünel bir anda dumanaltı oldu.

Jandarma tüneli trafiğe kapatttı

Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye adeta itfaiye ve jandarma ekipleri yağdı. Tünelin kapalı bir alan olması, dumanın hızla yayılması ve patlama riski ekipleri en yüksek alarm seviyesine geçirdi. Jandarma, olası bir zincirleme faciayı önlemek amacıyla tünel girişinde barikat kurarak trafik akışını tamamen durdurdu.

İtfaiye ekipleri ise duman kütlesinin içine dalarak alev alev yanan otomobile müdahale etti. Zamanla yarışıldı. Yoğun çabaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ancak otomobil demir yığınına döndü.

Duman tahliye edildi, soruşturma başladı

Yangının ardından tünel içinde görüş mesafesini sıfıra indiren ve solunumu imkansız hale getiren yoğun duman için tahliye sistemleri devreye sokuldu. Havalandırma fanlarının aralıksız çalışması ve dumanın etkisini tamamen yitirmesiyle birlikte, kapatılan yol yeniden güvenli şekilde trafiğe açıldı.

Olayın tek tesellisi, tünel gibi tehlikeli bir noktada meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmaması oldu. Maddi hasarla atlatılan kazanın ardından jandarma, yangının çıkış nedenini belirlemek için geniş çaplı bir inceleme başlattı.

