İzmir'de 4 Nisan'dan bu yana 17 farklı ilçede devam eden 23 Nisan şenlikleri, devasa bir finalle Kültürpark'a taşınacak. İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek program kapsamında, çocuklar için bilim tiyatrolarından sihirbaz gösterilerine, planetaryum çadırından survivor parkurlarına kadar birbirinden renkli aktiviteler ücretsiz olarak sunulacak. Ailelerin özellikle İzmir 23 Nisan ücretsiz konserleri ve Kültürpark çocuk etkinlikleri gibi detayları yakından takip ettiği bu özel günde, şarkıcı Gökçe de sahne alarak kutlamalara damga vuracak.

İZMİR 23 NİSAN KUTLAMALARI SAAT KAÇTA VE NEREDE BAŞLAYACAK?

Kutlama programı, 23 Nisan günü saat 13.00'te Kültürpark Kaskatlı Havuz önünde toplanılmasıyla start alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosunun çalacağı marşlar eşliğinde başlayacak coşkulu kortej yürüyüşü ile tüm çocuklar ve aileler etkinlik alanına geçiş yapacak.

KÜLTÜRPARK 23 NİSAN ETKİNLİK PROGRAMINDA NELER OLACAK?

Kültürpark Ana Sahne'de saat 13.30'dan 17.00'ye kadar kesintisiz bir gösteri maratonu çocukları bekleyecek. Bilim Tiyatrosu, jonglör, sihirbaz ve kukla şovlarının yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Renkli Sesler Çocuk Korosu da izleyicilerle buluşacak. Toplam 500 metrekarelik dev etkinlik alanında planetaryum, araba yarışı, kahkaha aynaları ve survivor parkuru gibi alanlar yer alırken, 200 metrekarelik aile bölümünde VR gözlük deneyimi, mini bowling ve langırt gibi aktiviteler sunulacak. Ayrıca 250 metrekarelik şişme oyun parkı ve eğitici içeriklerle hazırlanan 25 farklı çocuk atölyesi de gün boyu minik misafirlerini ağırlayacak.

İZMİR 23 NİSAN GÖKÇE KONSERİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Gün boyu sürecek oyun ve atölye etkinliklerinin ardından sahne şovları hız kesmeden devam edecek. Saat 17.00'de Ersin Show ile ısınan izleyiciler, saat 18.00'de sevilen sanatçı Gökçe'nin vereceği ücretsiz konserle bayram neşesini doyasıya yaşayacak.

ÇOCUKLAR İÇİN İKİNCİ EL PAZARI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bu yılki kutlamaların en dikkat çeken yanlarından biri de 7 ile 14 yaş aralığındaki çocuklar için özel olarak kurulacak ikinci el pazarı olacak. Çocukların üretim, emek ve paylaşım kültürünü yaşayarak öğrenmeleri amacıyla etkinlik alanında 120 stantlık bir bölüm açılacak. Minikler bu stantlarda kendi kitap, oyuncak ve spor malzemelerini sergileyerek satış deneyimi elde edecek. Bu anlamlı projeye katılmak ve stant başvurusu yapmak isteyen aileler, 0232 293 17 24 ve 0232 294 23 04 numaralı telefonlar üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.