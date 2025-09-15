Son Mühür - Sarı-lacivertli takımın teknik kadrosunda beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Sandro Zufic takımdan ayrıldı

NTV Spor'un haberine göre, kaleci antrenörü Sandro Zufic, Fenerbahçe'den ayrıldı. Zufic'in takımdan ayrılması, Dominik Livakovic'in sezon sonuna kadar Girona'ya kiralanmasının ardından gerçekleşti. 14 Şubat 2024'te Fenerbahçe'de kaleci antrenörü olarak göreve başlayan Zufic'in 1.5 yıllık görev süresi sona erdi.

Trabzonspor'da da çalışmıştı

45 yaşındaki futbol adamı Sandro Zufic, kariyerinde Trabzonspor'da da çalıştı. 20 Temmuz 2023'te Trabzonspor'da göreve başlayan Zufic, 12 Ekim 2023'te bordo-mavili takımdan ayrıldı. Ayrıca Zufic, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un yanı sıra Dinamo Zagreb'de de 3 yıl görev yaptı.