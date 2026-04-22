Osman Günden / Son Mühür - Bu sezon hücum hattında büyük sıkıntı yaşayan Göztepe’nin sezon başında yollarını ayırdığı forvet oyuncuları, yeni takımlarında etkili performans sergiliyor. Rekor bonservis bedeliyle Bundesliga ekibi Leipzig’e transfer olan Romulo Cardoso ise 8 gol ve 4 asistlik katkısıyla takımının öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Eski golcülerden imrendiren performans

Leipzig, ligde bitime 4 hafta kala 3. sırada yer alırken, eski Göztepeli Romulo Cardoso’nun yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermesi bekleniyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse’a transfer olan Emersonn ise 6 gol ve 2 asistlik performans sergilerken, takımı ligde 11. sırada bulunuyor. İngiltere Championship’te mücadele eden Kuryu Matsuki’nin takımı 4. basamakta yer alırken, Premier Lig’e yükselme hattının yalnızca 2 puan gerisinde bulunuyor. Japon oyuncu da yeni ekibinde 6 kez fileleri havalandırdı. Ülkesine dönen Victor Hugo ise Athletico Mineiro formasıyla 4 gol kaydetti.

10 maçta 1 galibiyet

Göztepe, Süper Lig’e bu sezon büyük hedeflerle başlamasına rağmen son haftalarda yaşadığı düşüşle Avrupa yarışındaki konumunu zora soktu. İzmir temsilcisi, son 10 maçta yalnızca 9 puan toplayarak beklentilerin oldukça gerisinde kaldı.

Sezonun ilk yarısında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken sarı-kırmızılı ekip, bir ara 4. sıraya kadar yükselerek Avrupa kupaları için güçlü adaylar arasında gösteriliyordu. Ancak son haftalardaki performans düşüşü bu tabloyu tersine çevirdi. Bu süreçte 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Göztepe, puan kayıplarını adeta alışkanlık haline getirdi.

Rakip Antalyaspor

Göztepe, Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Antalyaspor’u konuk edecek. Mücadele, 25 Nisan Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak.