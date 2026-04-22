Son Mühür- Hakkında irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçları nedeniyle tutuklu bulunan Uşak ili Eşme ilçesi belediye başkanı Yılmaz Tozan'ın görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu

Görevden uzaklaştırma kararı İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Uşak ili Eşme Belediye Başkanı Yılmaz TOZAN, Hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/15 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Ne olmuştu?

Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı incelemeler sonucundabelediye içindeki bir çıkar ağını ortaya çıkmıştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri 17 Nisan'da düzenledikleri baskınla Başkan Tozan, eşi Burcu Tozan ve bazı belediye çalışanlarını ikametlerinde gözaltına almıştı.

Ekipler Eşme ilçesinmdeki alkollü mekanların kapanış saatlerini yasal sınırın ötesine çekmek karşılığında iş yeri sahiplerinden para toplandığını belirlemişti. Ayrıca her yıl yapılan Kilim Festivali harcamalarında usulsüzlük yapıldığı ve bazı ruhsat işlemleri için haksız kazanç sağlandığı ortaya çıkmıştı.

Gerçekleşen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Yılmaz Tozan "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve irtikap" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilmiş ve Nöbetçi hakimlik Başkan Tozan, şoförü M.F. ve zabıta görevlisi İ.U.’nun tutuklanmasına karar vermişti.

Başkanın eşi Burcu Tozan ile Özel Kalem Müdürü S.B. ise adli kontrol şartıyla bırakılmıştı. Tutuklu başkan son gelişme ile görevden de alınmış oldu.