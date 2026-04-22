Son Mühür- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, binlerce çalışanı ve işvereni yakından ilgilendiren, dijital çağın çalışma şeklinde dair emsal bir karara imza attı.

Artık mesai saati sonrası telefonunuza gelen WhatsApp mesajları yalnızca birer bildirim değil, hukuken "çalışma süresi" sayılabilecek.

Mesai bitimi gelen mesajlar "mesai" sayılacak

Birçok çalışanın ortak sorunu biri olan mesai bitimi işle ilgili gelen WhatsApp mesajları mahkeme konusu oldu. İstanbul BAM 31. Hukuk Dairesi’ne taşınan davada, işverenin mesai saatleri sonrasında oluşturulan gruplar üzerinden devamlı iş emri ve talimat vermesi incelendi.

Mahkeme, atılan mesajların işçinin üzerinde ek bir iş yükü oluşturduğuna ve dinlenme vaktini ihlal ettiğine karar verdi.

Mesai bittiğinde işe dair gelen mesajlar "çalışmaya devam ediyor" sayılacak

Mahkemenin gerekçesinde kritik nokta, dijital iletişimin işin bir parçası olarak görülmesi oldu. Kararda, işçinin telefonuna gelen iş talimatlarını takip etmek ve gelen mesajları cevaplamak zorunda kalmasının, işin fiilen devam etmesiyle doğrudan ilgili olduğunun altı çizildi. Mesainiz bittiğinde işle ilgili mesajlara maruz kalıyorsanız, hukuken çalışmaya devam ettiğiniz varsayılacak.

Fazla "mesai ücreti" ödenecek

İstanbul BAM 31. Hukuk Dairesi (Esas No: 2022/2140), yapılan yazışmaların yalnızca bir sohbet değil, işin devamı olduğunu doğruladı. Bu kapsamda, mesai saati dışındaki iletişim için işçiye fazla mesai ücreti ödenmesine hükmedildi.