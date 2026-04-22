Son Mühür - Küresel petrol akışının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı çevresinde tırmanan ABD–İran gerilimi, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Donald Trump’ın askeri operasyonu durdurup ateşkes sürecini uzattığını açıklamasıyla birlikte, varil fiyatı 95 dolar civarında seyreden Brent petrol üzerindeki jeopolitik baskı bir miktar hafifledi.

Bu gelişmeler küresel piyasalarda fiyatların gevşemesine neden olurken, Türkiye’de motorin fiyatlarına sınırlı bir indirim olarak yansıdı. Ancak mevcut vergi sistemi nedeniyle uluslararası piyasalardaki düşüş pompaya beklenen ölçüde yansımadı ve vatandaşın hissettiği indirim sınırlı kaldı.

2,33 TL indirim geliyor

Akaryakıt ürünlerinden motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2,33 TL indirim yapılması bekleniyor. Ancak mevcut sistem gereği bu indirimin yaklaşık yüzde 75’i, devletin feragat ettiği ÖTV’nin karşılanması amacıyla kesilecek. Böylece indirimin yalnızca yüzde 25’lik bölümü pompa fiyatlarına yansıyacak ve motorinin litre fiyatında 58-59 kuruş civarında bir düşüş görülecek.

Bu gelişmeyle birlikte motorinin litre fiyatının İstanbul’da 69,26 TL’ye, Ankara’da 70,38 TL’ye, İzmir’de ise 70,66 TL’ye gerilemesi beklenirken, doğu illerinde fiyatın yaklaşık 72,12 TL seviyesine düşeceği öngörülüyor.

Güncel akaryakıt fiyatları 22 Nisan 2026

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.70 TL

Motorin litre fiyatı: 71.59 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.56 TL

Motorin litre fiyatı: 71.45 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.67 TL

Motorin litre fiyatı: 72.71 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.94 TL

Motorin litre fiyatı: 72.99 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL