Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TBMM gündemine yeni konuları taşımaya devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Özdağ, Meclis gündemine hobi bahçeleri konusunu taşımış oldu. Özdağ'ın gündeminde ise, hobi bahçesi konusunda ortaya çıkan vatandaş mağduriyetleri vardı.

Mağduriyetlerin araştırılmasını istedi!

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan ve Meclis Genel Kurulu'nda hobi bahçeleri üzerinden oluşan vatandaş mağduriyetlerinin araştırılmasını isteyen Özdağ, "TBMM Genel Kurulu'nda, hobi bahçesi konusunda ortaya çıkan vatandaş mağduriyetlerinin araştırılması üzerine söz aldım.

2020 yılında bu Meclis hobi bahçeleriyle ilgili bir kanun çıkarmış ve aynı şekilde 2026 yılında da yeni bir kanun komisyondan geçmiş, Genel Kurula gelmeyi bekliyor. Nedir bu hobi bahçeleri? Dünyanın her yerinde var, Rusya'da 60 milyon hobi bahçesi var. Almanya'da ve Avrupa Birliği ülkelerinde de bu hobi bahçeleri bizzat teşvik ediliyor, hatta buraların fideleri ve ağaçları da belediyeler tarafından ve hükûmet tarafından da vatandaşlara tahsis ediliyor." ifadelerini kullandı.

