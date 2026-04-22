Türkiye gündeminde her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Belediyelere yönelik gerçekleştirilen operasyonlara bir yenisi daha eklenmişti. Aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler hakkında karar verildi. Aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu 19 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı.

Soruşturmanın; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet” iddialarıyla yürütüldüğü öğrenildi. Bu kapsamda bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Tutuklanan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ataşehir Belediye Başkanı Onursal ADIGÜZEL, Hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 22.04.2026 tarih ve 2026/381 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.