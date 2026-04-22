Ankara helikopter kazası neden oldu, can kaybı var mı soruları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Milli Savunma Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı kanadından gelen açıklamalar, vatandaşın merakla beklediği bilgilere yanıt niteliği taşıyor. Teknik incelemelerin başlatıldığı bölgede çalışmalar saatler sürdü.

Ankara helikopter kazası neden oldu?

CH-47 Chinook tipi ağır nakliye helikopterinin Temelli bölgesinde icra edilen rutin bir eğitim uçuşu esnasında kazaya karıştığı aktarıldı. İlk bilgilere göre olay, iniş manevrası yapıldığı sırada yaşandı. Bakanlık, kazanın gerçek sebebinin henüz belirlenemediğini, detaylı teknik incelemenin ardından net bir sonuca ulaşılacağını duyurdu. Bölgeye sevk edilen uzman ekipler enkaz üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara helikopter kazasında can kaybı var mı?

Kazaya ilişkin en kritik soru can kaybı ihtimaliydi. MSB'nin açıklamasına göre olayda hayatını kaybeden bulunmuyor. Helikopterde görev yapan 5 askeri personel ihtiyaten sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye nakledildi. Yapılan ilk muayenelerde personelin genel sağlık tablosunun iyi seyrettiği belirtildi. Bu bilgi, olayın sıcak saatlerinde kamuoyunu bir nebze rahatlattı.

Milli Savunma Bakanlığı ne açıklama yaptı?

MSB konuya dair yazılı bir açıklama paylaştı. Açıklamada Kara Havacılık Komutanlığı envanterindeki CH-47 nakliye helikopterinin eğitim uçuşu sırasında bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığı, personelin sağlık durumunda olumsuz bir tablo bulunmadığı vurgulandı. Kaza nedeninin ayrıntılı inceleme sonunda aydınlatılacağı da notlar arasında yer aldı.

Burhanettin Duran'dan önemli uyarı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da NSosyal hesabı üzerinden konuyu değerlendirdi. Duran, personelin sağlığına ilişkin herhangi bir sorun olmadığını belirterek teknik ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüğünü ifade etti. Kamuoyuna yönelik önemli bir uyarıda bulunan Duran, dezenformasyon içerikli ve teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi çağrısı yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına geçmiş olsun dileklerini iletti.