SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir barosunun duayen ismi, çevre davalarının yılmaz savunucusu olarak adlandırılan Avukat Senih Özay, 52 yıllık meslek yaşamını sığdırdığı ofisinin kapılarını bu kez mahkeme salonlarına değil, tarihe açıyor. Bergama köylülerinin siyanürlü altına karşı verdiği hukuk mücadelesinin başkahramanı olan Özay, 'devlet unutur, duvar unutmaz' diyerek yarım asırlık kişisel arşivini İzmirli sanatseverler ve hukukçularla buluşturuyor."

Bir Avukatlık Ofisinden "Hafıza Mekânı"na

Senih Özay, bu etkinliği klasik bir sergi, galeri veya müze olarak tanımlamaktan kaçınıyor. "Bir hafıza mekânı gibi bir şey" diyerek tarif ettiği proje, 52 yıllık hukuk mücadelesinin duvarlara asılmış somut bir özeti niteliğinde. Serginin en dikkat çekici yanı ise Özay’ın deyimiyle "yasaksız" olması. Ziyaretçilerin belgelere dokunması, incelemesi ve fotoğraf çekmesi tamamen serbest.

Bergama’nın Simge İsmi Olmuştu

Türkiye onu özellikle Bergama siyanürlü altın madeni davasındaki büyük mücadelesiyle tanıyor. Köylülerin haklarını savunmak için yıllarca süren hukuk savaşında başrol oynayan Özay, sadece bir avukat değil, çevre bilincinin hukukla harmanlanmasında öncü bir figür oldu. Sergide, Bergama direnişinden izlerin yanı sıra, "Devlete karşı haklar ve dalaşmanın izleri" olarak nitelendirdiği pek çok tarihi dava dosyası yer alıyor.

Kariyer Bitti, İz Başladı

Sergi afişinde yer alan "Kariyer bitti, iz başladı" ve "Devlet unutur, duvar unutmaz" sloganları, serginin ruhunu özetliyor. Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın babası olan ve İzmir ile özdeşleşen Senih Özay, bu sergiyle mesleki birikimini kamusal bir belleğe dönüştürüyor.

Sergi Bilgileri:

İzmir’in tarihi dokusuyla bilinen Darağaç bölgesinde gerçekleşecek olan sergi, tüm dostları ve hukuk meraklılarını bekliyor.

-Tarih: 02.05.2026

-Mekan: Umurbey, 1532 Sk. No:12, Konak/İzmir (Darağaç)

"Arşiv desen değil, enstalasyon desen değil... Duvarlarda; davalar, direnişler ve hatıralar var." — Senih Özay