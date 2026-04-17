Son Mühür - Uşak’ta Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Belediyesi’ne operasyon gerçekleştirildi.

“İrtikap” soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşi Burcu Tozan’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda Başkan Tozan, eşi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin Eşme Belediyesi’nde yaptığı aramalarda bazı dijital materyallere el konulduğu öğrenildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişinin ise henüz yakalanamadığı ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yılmaz Tozan kimdir?