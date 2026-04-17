Son Mühür - Uşak’ta Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Belediyesi’ne operasyon gerçekleştirildi.
Başkan Tozan ve eşi Burcu Tozan ile 3 kişiye gözaltı
“İrtikap” soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile eşi Burcu Tozan’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda Başkan Tozan, eşi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin Eşme Belediyesi’nde yaptığı aramalarda bazı dijital materyallere el konulduğu öğrenildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişinin ise henüz yakalanamadığı ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Yılmaz Tozan kimdir?
1973 yılında Uşak’ın Eşme ilçesinde dünyaya gelen Yılmaz Tozan, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Eğitim sürecinin ardından ticaretle uğraşarak iş hayatına atılan Tozan, uzun yıllar çeşitli alanlarda faaliyet gösterdi.
2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Uşak İl Genel Meclis Üyesi seçilen Tozan, görev süresi boyunca yerel hizmetlerin geliştirilmesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve vatandaş odaklı projelerin hayata geçirilmesinde aktif rol üstlendi. Yılmaz Tozan, evli ve bir çocuk babasıdır.