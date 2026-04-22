Son Mühür - ABD’nin İran ile ateşkesi uzatma kararı, küresel piyasalarda gerilimin azalacağı beklentilerini güçlendirdi. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve enflasyon kaygılarındaki gerilemenin etkisiyle altın fiyatları çarşamba günü yükseliş eğilimine girdi.

Spot altın, yüzde 0,9’luk artışla ons başına 4.755,11 dolara yükseldi. Bir önceki gün 13 Nisan’dan bu yana en düşük seviyesini gören altın, böylece yeniden toparlanma sinyali verdi. ABD altın vadeli kontratları da yüzde 1,1 değer kazanarak 4.772,90 dolara çıktı.

Ateşkes uzadı

ABD Başkanı Donald Trump, süresi dolmak üzere olan İran ile ateşkesi, barış görüşmelerine zaman kazandırmak amacıyla süresiz şekilde uzatacağını duyurdu. Ancak kararın tek taraflı olduğu, İran ile ABD’nin müttefiki İsrail’in bu uzatmayı kabul edip etmeyeceğinin henüz netlik kazanmadığı ifade edildi.

Piyasalarda son durum

Analistlere göre ateşkesin uzatılması, piyasalarda Orta Doğu’daki gerilimin azaldığı yönündeki algıyı güçlendirdi. Marex analisti Edward Meir, ateşkesin bozulması halinde doların değer kazanabileceğini, petrol fiyatları ile faizlerin yükselebileceğini ve bunun da altın üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti. Ateşkes kararının ardından küresel piyasalarda risk iştahı artarken, hisse senetleri yükseldi, dolar geriledi ve petrol fiyatları düşüş kaydetti.

Enflasyon tetiklendi

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, üretim ve taşımacılık maliyetlerini artırarak enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabiliyor. Altın ise geleneksel olarak enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülse de, yüksek faiz ortamında getirili varlıkların daha cazip hale gelmesi, altının yatırımcılar nezdindeki çekiciliğini sınırlayabiliyor.

Altın rekor kırar mı?

Standard Chartered, altın fiyatlarının kısa vadede dalgalı ve kırılgan bir seyir izleyebileceğini vurgularken, orta vadede değerli metallerde toparlanma beklentisini koruduğunu ve altının yeniden rekor seviyeleri test edebileceğini ifade etti.

