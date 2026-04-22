Son Mühür- Ege Bölgesi’nde hava durumu sert bir dönüşe hazırlanıyor. İzmir, Manisa ve Aydın hattında öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan yağışlı hava dalgası, özellikle kuzey ilçelerde yerel olarak kuvvetli sağanaklara dönüşecek. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları ani su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı.

İşte önümüzdeki üç güne dair detaylı hava raporu:

İzmir ve Manisa’da kuvvetli sağanak alarmı

Güne parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüyle başlayan bölgede, yağışlar öğle saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa’nın kuzey kesimlerinden giriş yapacak. İlerleyen saatlerde her iki ilin geneline yayılacak olan yağışların; İzmir’in kuzey ilçeleri ile Manisa’nın merkez, kuzey ve batı bölgelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Aydın’da ise yağışlar gece saatlerinde, özellikle kuzeydeki kırsal ve dağlık alanlarda etkisini hissettirecek. Bugün (22 Nisan 2026) beklenen en yüksek sıcaklıklar İzmir’de 23 derece, Aydın ve Manisa’da ise 24 derece civarında seyredecek.

Sıcaklıklar hissedilir derecede düşüyor

Yağışla birlikte termometrelerdeki düşüş de dikkat çekici olacak. Bölgenin güneyinde 1-2 derecelik hafif serinleme görülürken, kuzey kesimlerde sıcaklıkların 6 ile 10 derece birden azalacağı tahmin ediliyor. Özellikle dışarı çıkacak vatandaşların ani sıcaklık değişimine karşı hazırlıklı olması önem arz ediyor.

23 Nisan’da yağışlı hava takvimi

Yarın sabah saatlerinde İzmir ve Manisa güne ıslak zeminle başlayacak. İzmir’deki yağışların sabah saatlerine kadar sürmesi, Manisa’da ise iç kesimlerde yer yer devam etmesi bekleniyor. Öğleden sonra yağışlı kütle bölgeyi terk ederek doğuya doğru kayacak. Aydın’da ise yağışlı hava ağırlıklı olarak yarın etkili olacak.

23 Nisan Perşembe günü beklenen sıcaklıklar:

İzmir : 12 - 21 derece

: 12 - 21 derece Aydın: 12 - 22 derece

12 - 22 derece Manisa: 12 - 19 derece

Cuma günü güneş yeniden yüzünü gösteriyor

Haftanın son iş günü olan 24 Nisan Cuma, bölge genelinde yağış beklentisi bulunmuyor. Parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı üç ilimizde de hava açacak ancak sabah saatlerinde serinlik etkisini sürdürecek.

24 Nisan Cuma beklenen sıcaklıklar:

İzmir : 9 - 22°C

: 9 - 22°C Aydın : 10 - 23°C

: 10 - 23°C Manisa: 9 - 20°C