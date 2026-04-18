Son Mühür- İzmir’in Karşıyaka belediyesinde sendika ile yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde kriz sürüyor. Memurlar seslerini duyurmak için Karşıyaka Belediye Binası'nın tüm katlarını gezerek, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın odasına kadar çıkmıştı. Ancak daha sonra Sendika tarafından hafta için yapılan TİS eylemleri, Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırısı nedeniyle Pazartesi gününe ertelenmişti.

Belediye yönetiminin, sosyal denge tazminatını yarı yarıya düşürme teklifi sendika tarafından kabul görmedi. Teklifin reddedilmesi üzerine taraflar arasındaki gerilim tırmanırken sendika tam kapsamlı eylem ve iş bırakma kararı aldı.

"Uzlaşmadan uzaklaşıldı"

Tüm Bel Sen 2 No’lu Şube Yöneticisi Fırat Belen, sürecin uzlaşmadan uzaklaştığını belirtirken, eylemlerin artarak devam edeceğini açıkladı. Belen, “ Süreç içerisinde eylemlerimize devam edeceğiz. İlerleyen günlerde iş bırakma eylemleri de yapacağız” ifadelerini kullandı.

Sendikanın eylem kararının ardından belediye yönetimi mevcut TİS’i askıya aldı. Öte yandan SDT ücretlerini de 13 bin TL düşürme teklifinde bulundu. Bu adım, taraflar arasında müzakerenin daha da zorlaştığını gösterdi.

İş bırakma eylemi nedeniyle belediyede çalışmalar durma noktasına gelebilecek.