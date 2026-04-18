Son Mühür / Merve Turan - İzmir'in en işlek güzergahlarından biri olan Karşıyaka sahil yolunda, 3 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmaya devam ediyor. Henüz nedeni belirlenemeyen kaza, araçlarda ciddi maddi hasara yol açarken, bölgedeki trafik akışını da önemli ölçüde kısıtladı.

3 araç birbirine girdi!

Bugün öğleden sonra Karşıyaka sahil şeridinde yaşanan olay, bölgeden geçen sürücülere zor anlar yaşattı. Aynı istikamette ilerleyen 3 aracın birbirine girmesiyle yaşanan zincirleme kaza, trafiği adeta durma noktasına getirdi. Kazanın sebebi henüz belirlenemedi ve şu an için kazada yaralanan olup olmadığına dair resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Kaza bölgesinde trafik akışı yavaşladı!

Zincirleme kaza nedeniyle Karşıyaka sahil yolu istikametinde trafik akışında büyük aksamalar yaşanıyor. Ekipler, kaza yapan araçların yoldan kaldırıldıktan sonra trafiğin rahatlayacağını ve akışın hızla eski haline döneceği tahmin ediliyor.