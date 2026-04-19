Son Mühür- Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin 4 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanmasından bu yana Türkiye, tarım arazilerini işgal eden hobi bahçelerini bekleyen kaderi tartışıyor.

Yaklaşık 7 milyon kişiyi yakından ilgilendirdiği belirtilen hobi bahçesi ve bungalov evlerin yıkımı tartışmalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla geri adım atılacağı iddiaları gündeme gelse de süreçle ilgili kafa karışıklığı ortadan kalkmış değil.

2020'den beri aynı yasa...



''Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Yasası 21 yıl önce kabul edildi. Üstüne 2020’de Torba Yasa ve 3 yönetmelik, hiçbiri tarım topraklarını koruyamadı. Hobi bahçeleri ülke geneline yayıldı'' hatırlatmasında bulunan tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım,

''Hapis cezası ve para cezası da toprakları koruyamadı. Şimdi yeni bir yol aranıyor. Umarım o yol imar barışı değildir. İmar barışı hobi bahçelerinin sayısını daha çok artırır'' değerlendirmesinde bulundu.



Yapılması gerekenler ne?



Sorunun çözümü konusunda neler yapılması gerektiği sorusunu da gündeme getiren Ali Ekber Yıldırım,

''Yapılması gereken, verimli tarım arazilerinde çiftçinin para kazanacağı ve üretime devam edeceği bir tarım politikası uygulanmalı. Almanya örneği incelenerek uygun alanlarda, kuralları belirlenmiş ve yasalardan taviz vermeden, belediye ve hazineye ait boş arazilerde hobi bahçeciliğinin yapılması.

Hobi bahçeleri sorunu yasa çıkarmakla çözülmüyor'' uyarısında bulundu.



Yeni düzenleme neler getiriyor?



4 Nisan tarihli düzenlemeye göre tarım arazilerinde izinsiz hobi bahçesi, bungalov, bağ evi, tiny house, prefabrik yapı gibi yapılar kaçak sayılıyor.

İzinsiz yapılar için yıkım zorunlu hale getiriliyor. Yapı sahibine 1-2 ay süre veriliyor, yıkmazsa devlet resen yapıyor ve masrafı hobi bahçesi sahibinden tahsil ediyor.

Metrekare başına 2.500 TL'ye varan idari para cezası getirildi.

Tarım arazilerini küçük parsellere bölüp hobi bahçesi diye satanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve ağır para cezası geliyor.

Yine düzenlemeye göre bu yapılara elektrik, su, doğalgaz aboneliği izinsiz yapılara verilemeyecek; veren kurumlara da aylık yüksek cezalar öngörülüyor.

