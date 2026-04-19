Son Mühür- 31 Mart seçimlerinden zaferle çıkan ve AK Parti'nin kuruluşundan itibaren CHP'yle olan rekabetine ilk kez geride kaldığı süreçte, CHP açısından en çok merak edilen soru, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusuydu.

CHP lideri Özgür Özel o tarihlerde ''Benim iki santraforum var'' çıkışıyla Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret etmiş, İmamoğlu-Yavaş rekabetinde parti içinde kazanan taraf İmamoğlu olmuştu.

Tugay'ın adaylığı iddiaları yalanlanmıştı...



O dönemde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, ''Cumhurbaşkanı adaylığını yokladığına'' dair bir anket yaptırdığı iddiaları gündem olmuş, iddia Büyükşehir tarafından yalanlanmıştı.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş rekabetinin sona erdiği düşünülen dönemde, İmamoğlu'nun önce diplomasının iptali ardından da tutuklanması CHP'deki bütün dengeleri sil baştan değiştirdi.

İmamoğlu'nun adaylığı zora girince...



CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu'nun adaylığına dair geri adım atmasa da Mansur Yavaş'a doğru dönen ibre bu kez de Yavaş'a yönelik soruşturma hamleleriyle yeni bir boyut kazanmış durumda.

Kamuoyunda genel algı, İmamoğlu ya da Yavaş olmazsa en güçlü aday olarak Özgür Özel'in ismini öne çıkarsa da, Cemil Tugay'ın bu yarışa dahil olmasını bekleyenler tam anlamıyla vazgeçmiş görünmüyor.

Meslek Fabrikası direnişi...



Meslek Fabrikası'na el konulma sürecinde her ne kadar sonuca ulaşamasa da direnişi örgütleyen isim olarak öne çıkan Cemil Tugay'ın, Büyükşehir Meclisi'nde AK Parti grubuna karşı verdiği mücadelede öne çıkan isim olması da dikkat çekiyor.

İzmirli vekiller ve İl Başkanı Güç...

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün ve CHP'nin İzmir milletvekillerinin yeterince görünür olmadığı kavga, AK Partili isimlerle Cemil Tugay arasındaki rekabete doğru dönmüş durumda.

İmamoğlu'nun davalar nedeniyle ekarte edildiği, Yavaş'ın soruşturmalar nedeniyle şansının zor girdiği süreçte Özgür Özel'in adı öne çıksa da, Cemil Tugay için kapılar tamamen kapalı mı sorusunun cevabı bilinmiyor.