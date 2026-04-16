Son Mühür/Atakan Başpehlivan- İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel ve GİK Üyesi Ali Topçu, İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'nın öncülüğünde gerçekleşen programda kentte faaliyet gösteren basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Osman Ertürk Özel: İzmir mutsuz bir kent

İzmir'in altyapı noktasında ciddi bir sorunlar yaşadığını ve mutsuz bir kent olduğunu vurgulayan İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, "İzmir bütün üretim rakamların rağmen, nitelikli üretim merkezi değil. Bir liman kentiyken bunların merkezi değil, İzmir yapı stoğu eskimiş bir kent ve bir deprem bölgesidir. Trafik ve altyapı noktasında da ciddi sorunlar olan bir şehirdir. Tarımdaki gerileme ile düşünüldüğünde İzmir’de enflasyon rakamların üzerinde hissedilmektedir. İzmir hak ettiği değeri bulamamış, dolayısıyla hak ettiği muameleyi görmemiş bir şehirdir. Ben her şeyiyle eskiyen bir kent görüyorum." dedi.

"Meslek Fabrikası sürecini başından beri takip ediyoruz"

Ayrıca, kent gündeminde epeyce yer edinen Meslek Fabrikası meselesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan İYİ Partili Özel, "Süreci takip ediyoruz. Aslında İzmir’de muhalif belediyelere bu yönde birden fazla girişimde bulunuldu, baktığımız zaman bunlar hukuki temeli olan süreçler ama belediyenin gelir kalemlerinden biri olduğu besbelliyken oradaki vatandaşın aldığı hizmeti aksatmaktır. Biz özellikle iktidar kanadının yarattığı baskının karşısında duruyoruz. Bunu da yerine getirebildik. Türk siyasi hayatına bir hakimiyetiniz varsa bu işe girenlerin nelerle karşılaşacağı az çok bellidir." şeklinde konuştu.

Öte yandan, İYİ Parti'nin gelecek yıllarda çok daha ileriye gideceğinin altını çizen Osman Ertürk Özel, İYİ Parti'nin Türkiye’de iç huzuru en yüksek siyasi parti olduğunu aktararak, "İYİ Parti fersah fersah öteye gidecek. Oradaki güven bagajını kaldırdığımızda biz ekstrem bir şey anlatmıyoruz. Söylediklerimize kim karşı çıkıyor. Gayretimiz karşılıksız kalmayacak, ben insanların durmaya başladıklarını görüyorum. İYİ Parti, hali hazırda Türkiye’de iç huzuru en yüksek siyasi partidir." ifadelerini kullandı.

"Ümit Özlale CHP'ye geçtiğine pişman"

Ümit Özlale'nin CHP'ye geçişini yorumlayan ve Özlale'nin pişman olduğunu öne süren İYİ Partili Özel, "Ümit hoca ciddi bir akademisyendir. Burada gerçekten ciddi bir kampanya yürüttü. Şunu kabul etmek gerekiyor, siyasette ekipler var. Ümit hoca da sosyal demokrat olan ve Meral Akşener’in ayrılmasından sonra ayrılmış olabilir. Bir gün Ümit hocanın pişman olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.