Son Mühür- 78 kuşağının direnişini günümüze taşıyan Ege 78’liler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Tüm Bel-Sen Kurucusu Zeki Fidan, 38 yıllık belediyecilik tecrübesini, ''Bornova Sevdalısı Bir Yurttaş’’ başlığı altında sürdürüyor.

Son dönemde bankamatik personel tartışmalarıyla Türkiye'nin gündemine giren Bornova'da yaşanan idari ve siyasi kaosa işaret eden Zeki Fidan, Bornova siyasetinin patronu konumunda olan CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ismine dikkat çekiyor.

Deniz Baykal döneminde kayyum...



Ertürk Çapın'ın Deniz Baykal döneminde kayyum olarak atandığı Bornova ilçe başkanlığı koltuğunda 4-5 dönemdir oturduğuna işaret eden Fidan,

''Ömer Eşki’nin bugün yaşadığı sorunların baş sorumlusu olarak Ertürk Çapın gösterilmektedir. Çünkü Eşki’ye, kaldırabileceğinin ötesinde bir sorumluluk yüklendiği yönünde yaygın bir kanaat oluşmuştur.

Bu tercihin bedelini ise bugün sadece Bornova değil, İzmir de ödemektedir. Ortaya çıkan tablo, yalnızca yerel yönetim açısından değil, Cumhuriyet Halk Partisi açısından da ciddi bir yıpranmaya işaret etmektedir'' vurgusunda bulunuyor.

Değişimci tarafına hızlı geçiş...



Ertürk Çapın'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık parti içi iktidarına son veren ve günümüzde mutlak butlan tartışmalarına neden olan 38.Olağan Kurultay'da Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in bulunduğu değişimciler tarafına geçi yaptığına dikkat çeken Zeki Fidan,

''Ömer Eşki’nin belediye başkanı olması şartıyla oy kullandığı iddiası hâlâ Bornova’da tartışılan konular arasında yer almaktadır.



Değişim sürecinin başladığı günden bugüne, İzmir genelinde disipline sevk edilen üyeler arasında en yüksek sayının Bornova’dan olması tesadüf değildir. Bu disiplin süreçlerinin büyük çoğunluğunun Ertürk Çapın tarafından yürütüldüğü bilinmektedir'' sözleriyle ilçe siyasetinde yaşanan kaosun sorumlusunun Çapın olduğuna işaret etti.

CHP yönetimine seslendi...



Özgür Özel liderliğindeki CHP Genel Merkezi'ne göndermede bulunan Zeki Fidan,

''Bugün gelinen noktada açıkça sorulması gereken soru şudur: Cumhuriyet Halk Partisi, partiye bu denli zarar verdiği iddia edilen bir ilçe başkanı hakkında ne düşünmektedir? '' sorusunu gündeme getirerek,

''Bu sorunun cevabı sadece Bornova için değil, partinin geleceği açısından da belirleyici olacaktır'' hatırlatmasında bulundu.