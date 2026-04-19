Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin (İEÜ) İngiliz ve Amerikalı hocaları Hugh David Clarke ile Michael Edward Young, izmir'in karşıyaka sokaklarını ve siluetini "yabancı bir gözle" ama karşıyakalıların bakış açısıyla yorumladı.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Kültür Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği bu buluşmada moderatörlüğü üstlenen Dr. İlker Kahraman ise hem tartışmayı yönetti hem de yabancı konukların vizyoner fikirlerini dinleyiciler için Türkçeye çevirdi.

Kentsel dönüşümde yeni bakış açısı

Her iki uzman da Karşıyaka’nın kıyı kültürü ve modern duruşuyla aslında dünya standartlarında yaşanabilir bir yer olduğunu vurguladı. Ancak ilginçtir ki, kentsel dönüşüm meselesinde bildiğimiz "binayı yık, yenisini yap" mantığının dışına çıkan bir öneri getirdiler "Mümkün olanın sanatı." Mimar diliyle söylenirse tek tek binalarla uğraşmak yerine koca bir mahalle ölçeğinde, alan bazlı bir dönüşüm şart. Üstelik bu süreçte müteahhitleri dışlamak yerine, onları doğru teknik bilgiyle sürece dahil etmenin çok daha akıllıca olacağını savundular.

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ise bilimsel rehberliğe ne kadar önem verdiklerini şu sözlerle özetledi;

"Bilimin ışığında, Karşıyaka’yı daha dirençli bir geleceğe taşımak için ortak aklı kullanıyoruz."

Özellikle Alaybey Mahallesi üzerine yaptıkları iyileştirme çalışmalarını anlatan Hugh David Clarke, Karşıyakalıların kendi kentleriyle duydukları gururu direkt gözlemlediğini söyledi.

Michael Edward Young ise çok daha duygusal bir bakış açısyıla artık kendini bir Karşıyakalı olarak gördüğünü belirtti ve Young’a göre mevcut yapıyı tamamen altüst etmeden küçük ama zekice dokunuşlarla yaşam kalitesini artırmak pekala mümkün.