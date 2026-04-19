İzmir'de yarın (20 Nisan 2026) birçok ilçede elektrik kesintileri etkili olacak. GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamaya çerçevesinde, 20 Nisan Pazartesi günü İzmir genelinde planlı bakım ve onarım çalışmalarının olacağı öğrenildi. Kesintilerden etkilecek olan ilçeler ise; Aliağa, Bayraklı, Bergama, Bornova, Çiğli, Menemen, Dikili, Ödemiş, Foça, Tire, Foça, Torbalı, Karaburun, Urla, Karşıyaka, Kiraz, Konak olarak açıklandı.

Gerçekleştirilecek olan elektrik kesinti listesi şu şekilde:

ALİAĞA

- Bozköy, Fatih, B. Hayrettin Paşa (14.00-17.00)

- Şakran Sayfiye, Aşağı Şakran, Şakran Hasbi Efendi (11.00-15.00)

BAYRAKLI

- Mansuroğlu (09.30-15.30)

- Cengizhan (09:00 - 16:55)

BERGAMA

- Koyuneli ( Yuntdağ Yolu Koyuneli Köyü İç Yolu ), İsmailli (10.00-17.00)

- Bozyerler, Zeytindağ, Kızıltepe, Örlemiş (09:00 - 12:00)

BORNOVA

- Gazi Osman Paşa, Barbaros (09.00-14.00)

- Yıldız (01.00-08:00)

ÇİĞLİ

- Çağdaş, Esentepe (09.00-15.00)

DİKİLİ

- Kabakum (10:00 - 16:00)

FOÇA

- Yenibağarası09:00 - 15:00 (09:00 - 15:00)

- Yeniköy, Hacıveli, Ilıpınar, Yenibağarası, Kazım Dirik (09:00 - 16:00)

KARABURUN

- İskele (09:00 - 13:00)

- Bozköy (10:00 - 17:00)

KARŞIYAKA

- Şemikler (14:00 - 18:00)

- Bahçelievler (09:30 - 15:30)

KİRAZ

- Olgunlar, Sırımlı, Örencik, Mavidere, Mersinlidere (09:00 - 15:00)

KONAK

- Alsancak (10:00 - 16:00)

MENEMEN

- Gölcük, Zeytinlik, İncirli Pınar (09:00 - 17:00)

- Hatundere (09:00 - 17:00)

ÖDEMİŞ

- Kemer (09:15 - 15:15)

- Cevizalan (10:00 - 16:00)

TİRE

- İbni Melek, Turan (09:30 - 15:30)

TORBALI

- Fevzi Çakmak (10:00 - 16:00)

- Atatürk, Yemişlik, Karşıyaka (01:00 - 03:00)

- Ertuğrul, Yedi Eylül, Torbalı Muratbey, Alpkent, Çapak, Cumhuriyet (01:00 - 03:00)

- Torbalı, Tepeköy, Mustafa Kemal Atatürk, Muratbey, Karşıyaka, Ertuğrul, Cumhuriyet, Atatürk, Yemişlik (10:30 - 16:30)

URLA

- Zeytineli

