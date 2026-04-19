Bu karşılaşmaya kadar deplasmanda oynadığı 13 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen ve dış sahada üst üste 7 yenilgi yaşayan düşme hattındaki Karşıyaka Basketbol, kritik bir zafere imza attı. “Kaf-Kaf”, bu sonuçla 27 maçta 7 galibiyete ulaştı.

İzmir temsilcisinin kazandığı haftada alt sıralardaki rakibi Bursaspor Basketbol da deplasmanda Mersin Spor’u 18 sayı geriden gelerek son saniye basketiyle 86-84 mağlup etti. Haftaya ligde kalma umudunu yitiren Büyükçekmece Basketbol’u ağırlayacak Bursa ekibi, son haftalarda Fenerbahçe Beko’nun ardından Mersin’i de yenerek galibiyet sayısını 8’e çıkardı.

Son 3 haftaya, son hafta konuk edeceği rakibinin 1 galibiyet gerisinde düşme hattında giren Karşıyaka ise önümüzdeki hafta Erokspor Basketbol’u sahasında ağırlayacak.

Erokspor maçını işaret etti

Ahmet Kandemir Erokspor maçını işaret ederek şunları söyledi:

"Rakip seçme, nerede oynuyoruz gibi şeyleri bir kenara bırakıp kazanmamız gereken bir maça çıktık. Bahçeşehir Koleji hücum gücü yüksek ve fiziksel olarak çok güçlü bir takım. Zorlanacağımızı biliyorduk. Maçın büyük bölümünü kontrol ettik ancak zaman zaman gevşediğimiz anlarda rakibin bize yaklaşmasına izin verdik. Oyuncularımı bu zorlu deplasmanda aldıkları galibiyet için tebrik ediyorum.

Biz bu yola çıktığımızda sadece kazanmak bizim için yeterli değildi. Şu an ise matematiksel olarak kalan 3 maçı da kazandığımız takdirde ligde kalmayı başaracağız. Bu takım bunu yapabilecek kapasiteye sahip ancak gevşemeden aynı ciddiyetle devam etmemiz gerekiyor. Geçen hafta Karşıyaka taraftarı bize inanılmaz bir destek ve direnç verdi. Önümüzdeki hafta ise Erokspor maçında salonun tamamen dolu olması halinde, o maçı da kazanacağımıza inanıyorum"