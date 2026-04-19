SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’de akrabalık bağlarını ve güveni kötüye kullanarak bir kadının hayatını karartan "şantaj ve özel hayatın gizliliği" davasında sona gelindi. Eniştesi S.S.’nin ahlaksız tekliflerine "hayır" dediği için mahrem görüntüleri WhatsApp gruplarında paylaşılan ve "sosyal ölüme" terk edilmek istenen M.A., Salı günü hakim karşısına çıkıyor.

İhanet, Şantaj ve Sistematik İşkence

M.A.’nın iddiasına göre eniştesi S.S.’nin cinsel içerikli taleplerine karşılık bulamayınca elindeki görüntüleri bir silah gibi kullanmasıyla başladı. Görüntülerin aile bireylerine ve üçüncü kişilere sızdırılmasıyla "dijital bir suikastın" hedefi olan genç kadın, İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açtığı davayla hukuk savaşını başlatmıştı. Sanık tarafının "Rızasıyla gönderdi" savunmasına karşı, mağdur vekili Av. Kürşat Bıyık; Yargıtay içtihatlarını hatırlatarak, rızanın paylaşımı kapsamadığını ve yapılanın bir suç zinciri olduğunu vurguladı.

Bakanlığa Çağrı: "Yalnız Bırakılmak İstemiyorum"

Karar duruşması öncesi sessizliğini bozan M.A., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na net bir çağrıda bulundu. Yaşadığı travmanın sadece kendisini değil, toplumun temel taşı olan aile yapısını sarstığını belirten mağdur kadın, Bakanlığın davaya müdahil olmasını ve devletin şefkatli elini yanında hissetmeyi beklediğini ifade etti.

Kadınlardan Destek Telefonları

Türkiye’nin dört bir yanından destek telefonları aldığını belirten M.A.,"Bu süreçte telefonlarım hiç susmadı. Hiç tanımadığım kadınlar arayıp yanımda olduklarını söylediler. Onlardan aldığım güçle Salı günü adliyede olacağım. Bu dava sadece benim değil, şantajla sindirilmek istenen tüm kadınların davasıdır. Bana bu zulmü yaşatanların ağır cezayı alana kadar pes etmeyeceğim" dedi.

Karar Günü: Salı

Şimdi tüm gözler Salı günü yapılacak olan duruşmaya çevrildi. Mahkemenin, dijital veriler ve tanık beyanları ışığında; "şantaj, tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel taciz" suçlarından yargılanan sanıklar hakkında vereceği karar, dijital zorbalığa karşı emsal niteliği taşıyacak.