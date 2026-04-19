Son Mühür- Karşıyaka'da doğup büyümüş, hem Karşıyaka Belediyesi'nde hem de Karşıyakaspor'da karar verici konumda bulunma fırsatı yakalamış tek isim olan Cihan Türsen, Karşıyaka'nın kanayan yarası haline gelen İskele önü trafik sıkışıklığına çözüm için yol haritasını netleştirmişe benziyor.

İlk mesajı geçen ay vermişti...



Türsen geçtiğimiz ay yaptığı çağrıda;

“Karşıyaka İskele Meydanı” proje yarışması yapılmalı.

Sadece üst/alt geçit değil, Kadın Hakları Anıtından-Osman bey parkına kadarki bölgeyi kapsayan, vapur iskelesinin 3 katlı amaç dışı kullanımı, yeri, tramvay hattı ile sıkışan durum, zemindeki büyük kanal bağlantısının by-pass edilmesi, dış cephe standartları, peyzaj ve özel aydınlatma vb ile parçalı değil, bütüncül bir proje yarışması (Mimarlar Odası ile)

En önemlisi, masa başında bürokratlar, görev süreleri sınırlı başkanlar değil, Alternatiflere Karşıyakalılar karar vermeli. “İskele Meydanı”, “İstasyon Meydanı”, “Çarşı”, Karşıyaka'nın yeni kartpostalları olmalı'' mesajı vermişti.



Resmi Gazete'de yayımlanan karar...



Cihan Türsen'in çağrısının hemen ardından 3 Nisan tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararıyla sadece Karşıyaka iskelesi değil, Bostanlı ve Konak iskelesi için de imar değişikliği yapıldığı ortaya çıktı.



Karşıyaka, Konak ve Bostanlı iskelesinin üzerinde yer alan yapıların hukuki alt yapısının olmadığına dikkat çeken Cihan Türsen,

''İmar barışından faydalanmamışlarsa Karşıyaka, Bostanlı ve Konak iskelesi üzerinde kat artışı kararının hatalı bir karar olduğunu düşünüyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi her üç iskeledeki yapılar için bir çalışma yapmış ancak sonuç alamamıştı. Şimdi Karşıyaka Belediyesi'nin askıya çıkaracağı karar için kimler harekete geçer bilmiyorum. Ancak ben, iskelede imar artışı getiren bu karar itiraz etmeyi planlıyorum. Bu karara sadece benim değil, Karşıyaka'ya gönül vermiş geniş bir yelpazede itiraz edilmesi arzum devam ediyor'' değerlendirmesinde bulundu.



Karşıyaka'nın o meydana ihtiyacı var...



Karşıyaka ve Bostanlı iskelesinin üzerindeki yapıların tamamen kaldırılması gerektiğine işaret eden Cihan Türsen,

''Gerekirse iskeleyi biraz daha ileri alarak, şimdilerde otopark olan alanın da içinde bulunacağı bir bölgede Karşıyaka sakinlerinin onayı ve kararıyla yapılacak bir meydana ihtiyaç olduğunu savundu.