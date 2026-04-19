Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yer alan Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen sarsıcı saldırının yankıları sürüyor. Olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatılan geniş çaplı idari soruşturma, kentte önemli bir görev değişikliğini beraberinde getirdi. Soruşturmanın selameti açısından Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevine son verildi. Alınan bu kararın ardından vatandaşlar, görevden alınan ismin eğitim geçmişini ve kariyerini araştırmaya başladı. Peki, Erhan Baydur neden görevden alındı? Eğitim yöneticisi Erhan Baydur kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte yanıtı...

ERHAN BAYDUR NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Nisan tarihinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan üzücü silahlı saldırı olayının ardından idari süreci hızlandırdı. Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı başmüfettişler tarafından yürütülen çok yönlü inceleme sürerken, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde işlemesi amacıyla Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı. Bakanlık yaptığı resmi açıklamada, olayın tüm boyutlarıyla, büyük bir titizlik ve hassasiyetle ele alındığını vurgulayarak sürece dair gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edeceğini bildirdi.

KAHRAMANMARAŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ERHAN BAYDUR KİMDİR?

Görevden alınma kararının ardından kamuoyunun dikkatini çeken Erhan Baydur, eğitim camiasında uzun yıllar çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 2003 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Baydur, aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında eğitimcilik kariyerine adım attı. 2003 ile 2021 yılları arasında öğretmenlik, müdür yardımcılığı, kurucu okul müdürlüğü ve öğretmenevi müdürlüğü gibi birçok farklı pozisyonda sorumluluk üstlendi. Eğitim yönetimi ve kurumsal organizasyon alanında kazandığı tecrübeler, onu ilerleyen yıllarda il düzeyindeki yöneticilik makamlarına taşıdı.

ERHAN BAYDUR KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1979 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde dünyaya gelen Erhan Baydur, 2026 yılı itibarıyla 47 yaşındadır. İlk öğrenimini doğup büyüdüğü Elmalı ilçesinde tamamlayan Baydur, ortaokul ve lise eğitimini ise Antalya merkezde aldı. Antalya'da şekillenen eğitim hayatının ardından Türkiye'nin farklı bölgelerinde eğitim yöneticisi olarak görev aldı.