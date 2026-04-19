Son Mühür- Gazeteci sunucu Fatih Altaylı'nın hafta sonu yayınlanan Fatih Altaylı ile Pazar sohbeti programına konuk olan, "Çukur, Organize İşler, Zeytin Ağacı" gibi dizi ve projelerdeki başarılı performanslarıyla tanınan oyuncu Rıza Kocaoğlu İzmir'de yaşadığı günleri ve hayatındaki önemli dönüm noktalarını anlattı.

Tiyatroya ilk başta Konak Belediyesi'nin Güzelyalı semtindeki kolunda açılan bir kursla başladığını ve sonra hayatının buna göre şekillendiğini belirten Kocaoğlu bu gibi projelerin fırsat olduğunu vurgulayarak İzmir'in dezavantajlı semtlerinde de bu projelerin artırılması gerektiğini belirtti.

"Tepecik'te büyüdüm"

Anne tarafı İzmirli baba tarafının Bayburtlu olduğunu ve Tepecik'te doğup 14 yaşına kadar Tepecik'te yetişen büyüyen biri olduğunu söyleyen ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu hayatını kurtaran şeyin tiyatro olduğunu ve tutkuyla tiyatro yaptığını anlattı.

Tepecik'ten Güzelyalı'ya taşındıktan sonraki süreci anlatan Kocaoğlu;

"Annem sağ olsun beni Konak Belediyesi'nin kurslarından birine yazdırmak istedi ben de rastgele içimden gelen bir hisle tiyatro olsun dedim. Tepecik'te kalsaydım bu kadar farklı olur muydu her şey bilmiyorum ama daha sonra yıllar sonra Tepecik'te kalan ve yazar olan bir arkadaşımla karşılaşmıştım. Yine de benim için belediye tiyatrosu dönüm noktalarından biriydi"

"Tiyatro beni kurtardı"

Sözlerine tiyatronun hayatındaki etkisiyle devam eden Kocaoğlu Tepecik'te bu tarz kursların ve imkanların daha fazla olması gerektiğini belirterek şu sözlere yer verdi

"Bu hayatta beni kurtaran şeyin tiyatro olduğunu düşünüyorum şimdilerde. Tiyatro bu hayatta kurtaran çekip alan bir şey. Böyle bakınca keşke benim büyüdüğüm mahallede de tiyatro olsa diyorum. Hala yok. Güzelyalı'da var ama Tepecik'te yok. Keşke her mahallede bir proje olsa. Bir spor salonu bir sanat okulu olsa. Kurtarabildiğimiz kadar kurtarabilsek. Keşke öyle bir proje olsa da ben ve birçok arkadaşım gönüllü olarak her şeyi yapabiliriz. Keşke bizi bunlar için kullansalar"

diyerek işbirliği çağrısında bulundu.