İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği, bu 23 Nisan’da Semra Aksu Koşu Parkuru’nu bambaşka bir enerjiyle doldurdu. Tam yedi yıldır aralıksız düzenlenen bu farkındalık koşusunda sağlıklı çocuklar bu kez sadece madalya için değil kanser gibi ağır hastalıklarla mücadele eden yaşıtları akranları adına ter döktü. Organizasyon alanında kurulan zumba ve oyun parkurları ise bayram coşkusunu ikiye katladı.

23 Nisan her anlamda önemli bir tarih

Dernek Başkanı Sevil Ozan, ilk hasta çocuğu 23 yıl önce tam da bir 23 Nisan günü misafir ettiklerini hatırlatarak bu tarihin kendileri için taşıdığı manevi önemi vurguladı. "Bugün burada sağlıklı bireyler tedavi gördüğü için aramızda olamayan kardeşlerinin yerine koşuyor" diyen Ozan Karşıyaka ve Çiğli belediyelerinin desteğiyle gerçekleşen bu etkinliğin dernek için hayati bir kaynak yarattığını da sözlerine ekledi.

Etkinlik alanındaki stantlardan elde edilen gelirler doğrudan derneğe aktarılırken Ozan yaklaşan Kurban Bayramı için de bağış çağrısında bulunmayı ihmal etmedi zira evlerde olan 18 çocuğun protein ağırlıklı beslenmesi tedavileri için gerçekten önemli.

Gece boyu uyuyamamış

Parkur kenarında bekleyen ailelerin hikayeleri ise etkinliğin ne kadar doğru bir noktaya parmak bastığını kanıtlar nitelikteydi. Muğla Ortaca’dan tedavi için İzmir’e gelen Ersoy Tufan, 14 yaşındaki oğlu Emir Enes’in heyecandan gece boyu uyumadığını anlattı. Uzun süredir hastane odasında yatan Emir için bu açık hava etkinliği tam bir moral deposu oldu.

Diyarbakır’dan gelen Maile Kızıl’ın anlattıkları ise umudun ne kadar dirençli olduğunu gösterdi. Tam 8 ameliyat geçiren ve bir ay boyunca entübe kalan 11 yaşındaki oğlu Ferzende doktor izniyle katıldığı bu şenlikte saatin kaç olduğuna bakıp durmuş. Haftalardır dışarı çıkamayan küçük Ferzende için bu koşu sadece bir oyun değil hayata tutunma motivasyonu oldu.