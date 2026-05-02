Son Mühür / Osman Günden - İzmir’de baharın güzelliği dayanışmanın gücüyle pekişiyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir İktisadi İşletmesi tarafından her yıl büyük bir ilgiyle gerçekleştirilen geleneksel Bahar Kermesi, bir kez daha kapılarını açmaya hazırlanıyor. 4 Mayıs 2026 tarihinde Konak Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nin tarihi atmosferinde düzenlenecek olan etkinlik, saat 11.00’de başlayarak 19.00’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Farklı kesimlerden katılımcıların bir araya getirmeyi planlayan kermeste, hem el emeği ürünler görüşücüye çıkacak hem de yeni birlikteliklere zemin hazırlanacak. Gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinciyle hareket eden ÇYDD gönüllüleri, hazırladıkları ürünlerle aşırı tüketime karşı duran ve farkındalık yaratmayı amaçlayan bir hedef belirledi.

Gelecek nesillere umut olacak

Kermesi ziyaret edenler, Anadolu’nun köklü el sanatlarından modern geri dönüşüm projelerine kadar geniş bir yelpazede sunulacak aynı zamanda da katma değeri yüksek eserlerle buluşma fırsatı yakalayacak. Doğayı koruma felsefesiyle hazırlanan bu ürünler, hem sevdiklerine anlamlı bir hediye almak isteyenlere de hitap edecek. Aynı zamanda kermes, gelecek nesillere de umut olacak.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir İktisadi İşletmesi adına konuşan Gönül Kaya, “Tüm katılımcılar ve dostlarla yaratılan değerin çocuk ve gençlerin eğitim projelerinin desteklenmesi yönünde toplumsal faydaya dönüştürülecek. Bu dönüşüm mutluluk ile umudu baharın coşkusuyla hep birlikte yaşamanın heyecanını taşıyacağız. Ayrıca kermesimizde belirli aralıklarda mini müzik dinletileri, sosyal etkinlikler de gerçekleştirilecek” diye konuştu.