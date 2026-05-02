Son Mühür- Konak Belediyesi’nin gerçekleştireceği Mayıs Ayı olağan meclis toplantısına kentsel dönüşüm düzenlemesine yönelik gündem maddesi geldi.

30 Ekim 2020 yılında meydana gelen deprem sonucunda orta ve ağır hasarlı olarak tespit edilen yapılar, 1 Ocak 1998 tarihinde yürürlüğe giren Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yeni plan önerisi meclis gündemine geldi. 4 Mayıs Paraztesi günü yapılacak toplantıda ilgili madde meclis üyelerinin onayına sunulacak.

İlgili önerge şu şekilde;

“İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 01.03.2021 tarihli ve 05.196 sayılı kararı ile uygun bulunan ve 09.03.2026 tarihli ve 04.316 sayılı kararı ile yeniden ele alınan İzmir ili genelinde 30.10.2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01.01.1998 tarihinde yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar kapsamında Alsancak Bölgesi’nde “Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan (K)” sınırları belirlenerek bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisi hk. (Etüt ve Proje Md.)