Emekli, dul, yetim, gazi ve şehit yakınlarını kapsayan geniş bir kesim, bayram alışverişi öncesi gelecek müjdeli haberleri yakından takip ediyor. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarının ardından 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) statüsündeki vatandaşlar için ödenecek rakam kesinleşti. Ancak paraların hesaplara geçeceği net tarih henüz duyurulmadığı için piyasalarda ve hane halkında büyük bir beklenti oluştu. Herkes "emekli bayram ikramiyesi zammı var mı" ve "ödemeler bayramdan önce yatar mı" sorularının cevabını arıyor. Milyonların bütçe planlamasını doğrudan etkileyecek olan bu kritik ödemelere dair detaylar yavaş yavaş gün yüzüne çıktı.

2026 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU, ZAM YAPILDI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamuoyunun haftalardır tartıştığı o rakamı resmen açıkladı. Kurban Bayramı ikramiyelerinde yeni bir artışa gidilmedi. Ramazan Bayramı'nda emeklilerin hesaplarına yatan 4 bin liralık tutar, bu bayramda da değişmedi. Yani emekliler ve hak sahipleri Kurban Bayramı öncesinde de 4 bin TL ikramiye alacak.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK, TARİH AÇIKLANDI MI?

Maaşlarını ve ikramiyelerini bekleyen vatandaşların en çok sorduğu soru ödeme tarihi oldu. Bakan Işıkhan, paraların hesaplara erken geçmesi için özel bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Geleneksel uygulamalara bakıldığında ikramiyelerin bayramdan hemen önceki hafta hesaplara yatması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tahsis numarasına göre şekillenecek detaylı ödeme takvimini önümüzdeki günlerde ilan edecek.

4A, 4B, 4C SGK BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK, KİMLER ALABİLİR?

Devletin sağladığı bu destekten sadece normal emekliler yararlanmıyor. SGK'dan yaşlılık, malullük, vazife malullüğü ve ölüm aylığı alan herkes bu haktan faydalanıyor. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, şampiyon sporcular, güvenlik korucuları ve terör mağduru sivil vatandaşlar da bayram ikramiyesi alan gruplar arasında yer buluyor. Dul ve yetim maaşı alanlara ise hak sahipliği oranında (yüzde 25, yüzde 50 veya yüzde 75) ödeme yapılıyor.

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

İkramiye takvimini belirleyen en önemli unsur olan Kurban Bayramı tarihleri de netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı dini günler takvimine göre bu yıl Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak ve tatil 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü sona erecek. Ödemelerin de bu tarihlerden önce tamamen bitirilmesi planlanıyor.