Konak ilçesinin Kadifekale Mahallesi'ne bağlı olan tarihi yapı, kuzeybatısında Altay, Ali Reis ve Kubilay; doğusunda Ballıkuyu ve Kosova; güneyinde ise İmariye mahalleleriyle çevrili. Konak Saat Kulesi'ne karayoluyla yaklaşık 3,6 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Kadifekale nerede?

Tepenin konumu, İzmir Körfezi'nin tamamına ve şehrin büyük bölümüne hâkim bir manzara sunuyor. Bu özelliği sayesinde Kadifekale, hem antik dönemde akropol olarak kullanılmış hem de günümüzde gezginlerin gözde durağı haline gelmiş durumda. Adnan Menderes Havalimanı'na uzaklığı yaklaşık 17 kilometre, ortalama sürüş süresi ise 15 dakika civarında.

Kadifekale'nin tarihi

Kale, MÖ 4. yüzyılın sonu ile MÖ 3. yüzyılın başında inşa edilmeye başlandı. Surların temelleri, Büyük İskender'in komutanlarından Lysimakhos zamanında atıldı. Efsaneye göre İskender, Pagos Tepesi'nde avlanırken bir çınarın altında uykuya dalmış, rüyasında su perileri ona şehri buraya taşımasını söylemişti. Klaros'taki Apollon kâhini de bu rüyayı doğrulayınca yeni Smyrna bu tepenin eteklerine kuruldu.

Helenistik dönemden Roma'ya, Bizans'tan Osmanlı'ya kadar pek çok medeniyet kalede iz bıraktı. 13. yüzyılda III. İoannis döneminde surlar onarıldı, içine sarnıç, kilise ve manastır eklendi. 15. yüzyılda I. Mehmed surları yıktırdı, ardından II. Mehmed yeniden inşa ettirdi. Türklerin eline geçtikten sonra kaledeki kilise camiye dönüştürüldü.

Kadifekale'ye nasıl gidilir?

Toplu taşımayla ulaşım oldukça pratik. Konak Meydanı'ndan kalkan otobüsler ve dolmuşlar doğrudan Kadifekale durağına bırakıyor. Konak Metro İstasyonu'ndan 33 numaralı otobüs hattı da kale girişine kadar çıkıyor. Özel araçla gelenler navigasyon yardımıyla rahatça ulaşabilir, kale girişi ise tamamen ücretsiz.

Kale içinde Bizans dönemine ait sarnıç, Hacı İlyas Mescidi ve restorasyonu tamamlanan surlar görülmeye değer. 2020 yılında "İzmir Tarihi Liman Kenti" başlığıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Kadifekale, Temmuz 2019'dan itibaren her hafta üretici pazarına da ev sahipliği yapıyor.