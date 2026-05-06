Son Mühür- Geçtiğimiz yıl büyük bir kuraklıkla karşılaşan İzmir'de sağanak yağış barajlara can verdi. Yağışların artmasıyla başta Tahtalı Barajı olmak üzere pek çok barajda su seviyesi arttı. İZSU, 6 Mayıs 2026 günü için geçerli olan son durumu açıkladı.

İZSU'nun verilerine Tahtalı Barajı'nın güncel aktif doluluk oranı yüzde 54,44 olarak ölçüldü. BU oran geçen yıla göre oldukça artmış durumda çünkü aktif doluluk oranı geçen yıl yüzde 15,41 olarak ölçülmüştü. Kullanılabilir su hacmi bugün 156.273.000 metreküp olan barajın geçen yılki oranı 44.240.000 metreküp idi.

Oranlar yüzde yüze yakın!

Kentteki diğer önemli su kaynaklarında da doluluk oranları yüzleri güldürüyor. Balçova Barajı'nın bugün aktif doluluk oranı neredeyse yüzde yüz seviyelerine yükseldi. Geçen yıl bu zamanlar yüzde 42,8 olan baraj bugün yüzde 97,14 olarak ölçüldü. Bu orana yakın bir barajımız daha var: Ürkmez Barajı.

Ürkmez Barajı'nın aktif doluluk oranı geçen yıl yüzde 26,42 seviyelerindeydi. Bugün ise bu oran yüzde 97,96 olarak ölçüldü. Kullanılabilir su hacmi geçen yıl 2.180.000 metreküp iken güncel verilerde 7.481.000 metreküp olduğu tespit edildi.

Diğer barajlarda büyük oranda artmış durumda. Gördes Barajı yüzde 4,86 seviyelerinden yüzde 41,72 seviyelerine yükseldi. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı da yine artış oranında yüzleri güldürdü. Yüze 78,18 olan baraj geçen yıl yüzde 16,36 sularındaymış.