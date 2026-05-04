TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'nda tarihte ilk kez aralıksız bir artışın yaşandığını belirtti. 1 Ocak'tan bu yana barajdaki su seviyesinin her gün düzenli olarak yükseldiğini ifade eden Yaşar, 1996 yılında kurulan barajda 30 yıldır ilk kez böyle bir durumun gözlemlendiğini vurguladı.

Tahtalı Barajı aktif doluluğu yüzde 54,37'ye ulaştı

Ocak ayından bu yana Ege Bölgesi'nde etkili olan yağışlar, barajlardaki aktif doluluk oranlarını da önemli ölçüde artırdı. Son verilere göre Tahtalı Barajı'ndaki aktif doluluk oranı yüzde 54,37'ye ulaştı. Kentteki diğer barajlarda ise bu oranlar Balçova'da yüzde 97,6, Gördes'te yüzde 41,56, Alaçatı Kutlu Aktaş'ta yüzde 78,48 ve Ürkmez'de yüzde 97,96 seviyelerinde kaydedildi.

Son 80 yılın en yağışlı yılı

Prof. Dr. Doğan Yaşar, kurak ve yağışlı yılların bir döngü halinde gerçekleştiğini hatırlatarak, 2026 yılının son 80 yılın en yağışlı yılı olabileceğini belirtti. Temmuz ayından sonra etkisini göstermesi beklenen Süper El Nino hava olayına dikkat çeken Yaşar, sonbahar aylarında da ciddi yağışların beklendiğini söyledi.

Gördes'ten iyi haber...

Barajların son durumunu değerlendiren Yaşar, Tahtalı Barajı'nda seviyenin ocak ayının sonuna kadar düşük kaldığını ancak toprağın suya doymasıyla birlikte günlük yüzde 1 ile 4 arasında artışlar kaydedildiğini belirtti. Ayrıca Gördes Barajı'ndaki onarım çalışmalarının tamamlandığını ve doluluk oranının yüzde 40'ı aştığını ifade ederek, her iki barajda toplanan suyun İzmir'in yaklaşık 2 yıllık ihtiyacını karşılayacak seviyeye geldiğini kaydetti.

Su sorunu yaşanmaması için ne yapmak gerekir?

Türkiye'nin temel probleminin su miktarı değil, su yönetimi olduğunu söyleyen Yaşar, iklimsel döngülerin tahmin edildiği gibi ilerlediğini belirtti. Yağışların yanı sıra Gördes Barajı'nın onarımı ve arıtma tesislerinden çıkan suların tarımda kullanılması gibi yöntemlerin hayata geçirilmesiyle İzmir'in uzun yıllar su sorunu yaşamayacağını sözlerine ekledi.