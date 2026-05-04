Otuz ilçeli kentte sıralamanın iki farklı pencereden okunması, soruyu da çift yönlü hale getiriyor. TÜİK'in son verileri ile İzmir Valiliği'nin demografik bilgileri bu konuda net bir tablo ortaya koyuyor.

İzmir'in en küçük ilçesi nüfus olarak hangisi?

İzmir'in en küçük ilçesi, nüfus açısından bakıldığında Ödemiş'in doğusundaki Beydağ. 31 Aralık 2025 verilerine göre ilçenin nüfusu 11 bin 904 kişi. Onu 13 bin 725 kişiyle Karaburun, 28 bin 604 kişiyle de Kınık takip ediyor.

Beydağ, küçük bir Ege kasabası havasını koruyor. Tarım ağırlıklı bir ekonomiye sahip ilçe, Bozdağlar'ın eteklerinde yer alıyor. Beydağ Barajı çevresindeki manzarası, sakin yaşamı ve yerel ürünleriyle bilinen ilçe, Ödemiş'ten 1987'de ayrılarak ilçe statüsü kazandı. İl merkezine uzaklığı yaklaşık 110 kilometre.

Yüzölçümü açısından İzmir'in en küçük ilçesi Balçova

İzmir'in en küçük ilçesi yüzölçümüne göre değerlendirilirse karşımıza Balçova çıkıyor. Sadece 16 kilometrekarelik alanıyla kentin en dar sınırlı ilçesi konumunda. Kuzeyde İzmir Körfezi, doğuda Konak, batıda Narlıdere ve güneyde ormanlık alanlar Balçova'yı çevreliyor.

Konak'a bağlı bir mahalle iken 3 Haziran 1992'de çıkarılan 3806 sayılı kanunla ilçe statüsüne kavuştu. Sekiz mahalleden oluşan Balçova, küçük yüzölçümüne karşın yoğun nüfusuyla dikkat çekiyor. Kilometrekareye düşen kişi sayısı oldukça yüksek.

Balçova neden bu kadar bilinir?

Yüzölçümü küçük olsa da Balçova, tarihi ve turistik değerleriyle ön plana çıkıyor. Agamemnon Kaplıcaları olarak bilinen termal kaynaklar, Homeros'un İlyada Destanı'nda bile geçiyor. Truva Savaşı dönüşünde Akhalı askerlerin burada şifa bulduğu rivayet ediliyor.

Teleferik tesisi, İnciraltı Kent Ormanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi de ilçe sınırları içinde. Jeotermal kaynaklarıyla binlerce konutun ısıtılmasını sağlayan Balçova, küçük alanına büyük bir hizmet kapasitesi sığdırıyor. Kısacası İzmir'in en küçük ilçesi sorusunun cevabı, hangi tabloya baktığınıza göre Beydağ ya da Balçova oluyor.