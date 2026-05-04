04.05.2026 tarihli Resmi Gazete’de İzmir’in üç köklü vakıf üniversitesi olan Yaşar, İzmir Ekonomi ve İzmir Konak Meslek Yüksekokulu art arda kadro ilanlarını patlattı.

İzmir üniversitelerinde kadro alarmı

1. Yaşar Üniversitesi siber suçlara odaklanıyor

Yaşar Üniversitesi, Hukuk Fakültesi için adım attı. Kamu Hukuku bölümüne bir Doçent alacaklar ancak kriterleri oldukça spesifik. Adayın özellikle Siber Suçlar konusunda uzmanlaşmış ve bu alanda yayın yapmış olması şart. Başvurular şahsen veya kargo ile Bornova’daki kampüse yapılacak; internetten başvuru kabul etmiyorlar.

2. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde "Tıp ve Tasarım" atağı

Ekonomi Üniversitesi bugün en çok kadro açan yer oldu. Mühendislikten tıba kadar pek çok branşta profesör ve doçent aranıyor.

Tıp Fakültesi: Anatomi, Patoloji, Çocuk Sağlığı ve Fizik Tedavi gibi kritik branşlarda yeni isimler kadroya dahil edilecek.

Tasarım ve İnşaat: Özellikle betonarme yapılar üzerine çalışan bir inşaat profesörü ile yaratıcı endüstriler konusunda uzman bir tasarım profesörü aranıyor.

3. İzmir Konak MYO’da teknik kadro hareketliliği

Konak Meslek Yüksekokulu ise daha çok teknik ve uygulamalı alanlara odaklanmış durumda.

Elektrik ve Otomasyon: Toplamda 3 öğretim görevlisi alınacak.

Yenilenebilir Enerji: Geleceğin sektörü için 2 yeni hoca aranıyor.

Optisyenlik: Bu bölümde ders verecek hocanın sahada veya akademide uygulama tecrübesi olması özellikle isteniyor.