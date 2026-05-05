Son Mühür - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı’nda artan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, İran’ın bölgedeki faaliyetlerinin “deniz kontrolü” çabasını aşarak açık bir “rehin alma eylemine” dönüştüğünü öne sürdü.

10 sivil denizci öldü

Marco Rubio, son olaylarda en az 10 sivil denizcinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda mürettebatın ise bölgedeki gemilerde mahsur kaldığını açıkladı. Tahran yönetimini uluslararası deniz hukukunu ihlal ederek sivil denizcileri siyasi baskı unsuru olarak kullanmakla suçladı.

Hürmüz Boğazı’nda çatışma öncesi duruma dönmeyi umduklarını belirten Rubio, abluka kapsamında İran’a ait 7 sürat teknesinin vurulduğunu ifade etti. Ayrıca İran’da enflasyonun yüzde 70 seviyesinde olduğunu öne süren Rubio, yaptırımların delinmesine aracılık edenlerin ikincil yaptırımlarla karşılaşacağını ve ABD finans sistemine erişimlerini kaybedeceğini söyledi.

Hedefte küba mı var?

Küba’daki siyasi ve toplumsal konjonktüre dair değerlendirmelerde bulunan Marco Rubio, adadaki mevcut tablonun sürdürülebilir olmaktan uzak ve kesinlikle kabul edilemez bir noktada olduğunu vurguladı. Bu krizin çözümüne yönelik stratejik adımların ve kapsamlı planlamaların ise öncelikler listesinde kalmak kaydıyla daha ileriki bir tarihte detaylandırılacağını ifade etti. Sosyal ve ekonomik istikrarsızlığın derinleştiği bölgeye dair Rubio’nun bu çıkışı, dış politika gündeminde Küba başlığının yakın takipte tutulacağının bir işareti olarak yorumlandı.