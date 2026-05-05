Son Mühür - Feti Yıldız, sosyal medya hesabından Cumhuriyet Halk Partisi’nin “mutlak butlan” davasına ilişkin paylaşım yaptı. Yıldız, kurultay davasında kararın çıkıp kesinleşmesi halinde, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin, mevcut genel başkan Özgür Özel’in yerine geçebileceğini ifade etti.

Yıldız paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. Kurultayda , "delege iradesinin mutlak butlanla sakatlandığı" iddiasıyla iptal davası açılmıştı.. Yerel mahkeme, mutlak butlan talebini esasa girmeden reddetti. Mahkemenin ret kararı istinaf incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. İstinaf mahkemesi inceleme sürecinde, İstanbul ve Ankara'daki ilgili yerel mahkemelerden tüm delil ve dava dosyalarını istedi. Mahkeme halen tüm bu belgeleri incelemektedir. Mutlak butlan kararı çıkması ve kararın kesinleşmesi halinde Özgür Özel yönetimi yerine, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "usulsüzlük" ve "oylamaya hile karıştırma" iddiasıyla açılan ceza davasında ise 12 sanık yargılanıyor. Davanın beşinci duruşması 6 Mayıs'ta yapılacak.”

