Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), sadece kampüs sınırları içerisinde kalmayıp bilimsel birikimini doğrudan İzmir’in ilçelerine aktarıyor.

Üniversite, özellikle hayvancılığın fazla olduğu Kiraz ve Beydağ bölgelerinde, halk sağlığını tehdit eden bruselloz hastalığına karşı detaylı bir çalışma başlattı.

Kiraz ve Beydağ’da saha faaliyetleri başladı

Üniversite bünyesindeki Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimi tarafından desteklenen çalışma, bölge halkını doğrudan kapsıyor.

Kiraz ve Beydağ ilçelerinde başlatılan saha faaliyetleri dahilinde, vatandaşlara hastalığın riskleri anlatılırken bir yandan da sağlık taramaları gerçekleştiriliyor.

Proje, akademik bilginin laboratuvarlardan çıkıp halkın günlük yaşamında koruyucu tedbir haline gelmesini hedefliyor.

Erken teşhis hayat kurtarıyor

Çalışmaların odak noktası ise Beydağ ve Kiraz Devlet Hastaneleri oldu. Bu hastanelerde yapılan tarama faaliyetlerinde uzmanlar, brusellozun sinsi ilerleyebilen bir hastalık olduğunun altını çizerek erken tanının önemini vurguluyor.

"Tek Sağlık"

DEÜ’nün gerçekleştirdiği proje, yalnızca klasik bir tıp araştırması değil. Enfeksiyon Hastalıkları, Kardiyoloji ve Tıbbi Mikrobiyoloji ana bilim dallarının bir arada yürüttüğü çalışma, "Tek Sağlık" prensibiyle hareket ediyor.

"Bizim için bir öncelik"

Yapılan projeye dair görüşlerini aktaran DEÜ Rektör Yardımcısı ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, üniversitenin toplumsal sorumluluğunun altunı çizen Yılmaz,

"Üniversite olarak temel görevimiz, sahip olduğumuz bilimsel birikimi sokağa, tarlaya ve vatandaşımıza ulaştırmaktır. Bruselloz gibi halk sağlığını doğrudan ilgilendiren konularda farkındalık yaratmak bizim için bir öncelik.

Bu projeyle hem hemşehrilerimizin sağlığını korumayı hedefliyoruz hem de gelecekteki sağlık politikalarına ışık tutacak değerli veriler elde ediyoruz."