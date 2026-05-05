İzmir'in en büyük AVM'si hangisi sorusunun yanıtı net biçimde İzmir Optimum. Rönesans Holding tarafından işletilen merkez, 2017’de tamamlanan yenileme ve genişleme projesinin ardından sadece şehrin değil tüm Ege Bölgesi’nin en büyük alışveriş merkezi unvanını aldı. Bu unvan o tarihten bu yana da el değiştirmedi.

İzmir'in en büyük AVM'si İzmir Optimum'un teknik özellikleri

İzmir'in en büyük AVM'si Optimum, 82.698 metrekarelik kiralanabilir alanıyla rakiplerinin önünde yer alıyor. Merkez bünyesinde 247 mağaza barındırıyor; ulusal ve uluslararası perakende markaların büyük kısmı burada şubelerini açmış durumda. Ziyaretçilere sunulan kapalı otopark kapasitesi 3 bin araçlık. 2 bin 850 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun parkı, sinema salonları, bowling, buz pisti ve 1.400 kişilik yemek salonu da merkezi alışverişten öteye taşıyor. Açık teraslı kafe ve restoranlar ise merkezi sosyal yaşam noktasına dönüştürüyor.

İzmir Optimum nerede, nasıl gidilir?

Gaziemir ilçesinin kuzeyinde yer alan İzmir Optimum, Ege Serbest Bölgesi’nin tam karşısında konumlanıyor. Şehir merkezine ve Adnan Menderes Havalimanı’na yakın olması, hem şehir içinden hem havalimanı transferinde gelen ziyaretçilere kolaylık sağlıyor. Otoyol bağlantısı sayesinde Çeşme yönünden gelenler için de pratik bir uğrak noktası. Toplu taşımayla ulaşımda İZBAN ve metro bağlantıları yakın güzergahta yer alıyor.

İzmir'in en büyük AVM'leri sıralamasında diğer adresler

İzmir'in en büyük AVM'si Optimum’un ardından şehrin diğer dev merkezleri de sıralamada öne çıkıyor. Karşıyaka’daki Hilltown, Bornova’daki Forum Bornova ve Balçova’daki Agora bu listenin değişmez isimleri. Forum Bornova 200 bin metrekarelik açık alana yayılan konseptiyle şehrin ilk açık hava AVM’si olma özelliğini taşıyor. Hilltown Karşıyaka 200’ü aşkın markasıyla, MaviBahçe ise modern mimarisiyle yarışta bulunuyor. Balçova’daki İstinyePark İzmir 90 bin metrekarelik kapalı alanı ve 260 mağazasıyla son dönemde dikkat çekti. Yine de kiralanabilir alan rakamına bakıldığında İzmir Optimum şehrin lideri konumunu sürdürüyor.