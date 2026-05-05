Mutfakta en çok şikayet edilen konulardan biri, aldıktan kısa süre sonra yumuşayan salatalıklar. Daha birkaç gün geçmeden diriliğini kaybeden bu sebze çoğu zaman yanlış saklama nedeniyle hızla bozuluyor. Ancak uzmanlara göre birkaç küçük önlem, bu sorunu büyük ölçüde azaltabiliyor.

Nem dengesi sandığınızdan daha önemli

Peki nasıl tazeliğini koruyabiliriz? Salatalığın taze kalmasında en kritik konulardan biri fazla nemin kontrol edilmesi. Buzdolabına kaldırmadan önce kağıt havluya sarılan salatalıklar, oluşan ekstra nemden korunuyor. Böylece yumuşama süreci biraz daha yavaşlıyor.

Yıkayıp kaldırmak işleri zorlaştırabiliyor

Birçok kişi sebzeleri eve gelir gelmez yıkayıp dolaba koyuyor. Fakat salatalık için bu alışkanlık zararlı. Üzerinde kalan su, bozulmayı hızlandırıyor. Bu yüzden yıkama işlemini tüketim öncesine bırakmak daha mantıklı.

Buzdolabının her rafı uygun değil

Dikkat çeken bir diğer nokta ise saklama alanı. Salatalıkların aşırı soğuk bölümlerde tutulması, dokusunu olumsuz etkiliyor. Sebzelik kısmı bu yüzden daha uygun. Ne çok sıcak ne de fazla soğuk...

Kesildikten sonra da tazelik korunabilir

Yarım kalan salatalıkların hemen kurumaması için açık kısmın hava ile temasını azaltmak gerekiyor. Streç film ya da kapaklı saklama kabı burada işe yarıyor. Bu yöntem nem kaybını azaltırken, sebzenin daha diri kalmasına yardımcı oluyor.