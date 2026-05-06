Son Mühür- İzmir, otizm alanında önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Otizmli bireyler ve ailelerin yanı sıra kademi, sivil toplum ve kamu temsilcilerini bir araya getirecek. 1. Uluslararası Otizm Sempozyumu, 12-13 Mayıs tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü, 1. Uluslararası Otizm Sempozyumu’nu 12-13 Mayıs tarihleri ve 09.30-16.30 saatleri arasında Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenliyor. Etkinlikte bilimsel çalışmalar, iyi uygulama örnekleri ve kapsayıcı kent politikaları ele alınacak.

Sempozyum İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü, koordinasyonunda hayata geçiriliyor. Sempozyum; farklı paydaşları aynı platformda buluşturarak otizmli bireylerin ve ailelerinin kente tam ve eşit katılımını destekleyen kapsayıcı bir İzmir vizyonu oluşturacak. Sempozyumda üretilen bilginin somut hizmet modellerine ve kentsel politikalara dönüşmesi hedefleniyor.

İki gün sürecek sempozyumda elde edilecek çıktıların, somut hizmet modellerine ve yerel yönetim politikalarına yön vermesi bekleniyor.