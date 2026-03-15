Son Mühür/ Beste Temel- Narlıdere Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı’nı ilçenin her noktasında huzur ve temizlik içerisinde karşılamak adına geniş çaplı bir saha operasyonu başlattı. Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmalarla, ilçenin tüm sokak ve caddeleri adeta mercek altına alınıyor. "Bahar temizliği" konseptiyle hayata geçirilen bu uygulama kapsamında, ekipler bayram sabahına kadar durmaksızın çalışarak Narlıdere’yi pırıl pırıl bir görünüme kavuşturmayı amaçlıyor.

Estetik ve hijyen bir arada: İlçede kapsamlı saha çalışması

Kentin estetik dokusunu korumak ve halk sağlığını güvence altına almak için sürdürülen bu çok yönlü temizlik harekatında, çevre kirliliği yaratan unsurlara anında müdahale ediliyor. Çeşitli bölgelerde biriken bahçe atıkları ve görüntü kirliliğine yol açan moloz yığınları titizlikle toplanırken, ilçedeki çöp konteynerleri de unutulmuyor. Kötü koku yayılmasını engellemek ve bakteri oluşumunun önüne geçmek amacıyla tüm konteynerler düzenli aralıklarla dezenfekte edilerek hijyenik hale getiriliyor.

Yol ve Kaldırımlarda titiz mesai: Modern araçlar sahada

Narlıdere sokaklarında yürütülen faaliyetler sadece atık toplama ile sınırlı kalmıyor; ekipler yaya yolları ve kaldırım kenarlarında yoğun bir süpürme işlemi gerçekleştiriyor. Modern yol süpürme araçlarının da destek verdiği bu süreçte, ilçenin ulaşım aksları toz ve kirden arındırılıyor. Eş zamanlı olarak yeşil alanlarda da bakım çalışmaları yapılarak, yol kenarlarında uzayan çimler biçiliyor ve yabani otlar temizlenerek kentin doğal görünümü canlandırılıyor.

İbadethanelerde bayram hijyeni: Huzurlu Bir ibadet ortamı

Belediye ekipleri, vatandaşların bayram namazı ve ibadetlerini steril bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için ilçe genelindeki tüm camilerde özel bir çalışma yürütüyor. Camilerin bahçeleri, şadırvanları ve çevresindeki sosyal alanlar tazyikli sularla yıkanarak bayrama hazır hale getiriliyor. Maneviyatın doruğa çıktığı bu günlerde, ibadethanelerin çevresindeki hijyen standartlarını en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen çalışmaların bayram arifesine kadar aralıksız süreceği belirtiliyor.

Başkan Erman Uzun: "Daha yaşanabilir bir Narlıdere için sahadayız"

Yürütülen çalışmaları yakından takip eden Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, kentin düzeni ve temizliği için yoğun bir mesai harcadıklarını vurguladı. Kış mevsiminin ardından kenti bahara ve bayrama hazırladıklarını belirten Başkan Uzun, "İbadethanelerimizden sokaklarımıza, kaldırımlarımızdan parklarımıza kadar Narlıdere’nin her metrekaresinde ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Sürdürülebilir ve estetik bir kent vizyonuyla, mahalle mahalle gezerek hizmeti her noktaya ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın bayramı en güzel şekilde karşılaması için tüm imkanlarımızla sahada olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.