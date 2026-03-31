Son Mühür- Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan 23 yaşındaki A.H. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Tuana Torun’a çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan ve boynunda kırıklar oluşan genç kız, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören Tuana’dan dün sabah acı haber gelmişti.

Organları bağışlandı

Kızlarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan anne Nuray Torun ve baba Ahmet Torun, hastanede fenalık geçirdi. Ancak aile, Tuana’nın başka bedenlerde yaşatılması için organlarını bağışlama kararı aldı.

Türkiye’yi sarsan taciz davasının mağduruydu

Hayatını kaybeden Elif Tuana Torun, kamuoyunda "Görele Belediyesi’ndeki taciz skandalı" olarak bilinen davanın merkezindeki isimdi.

CHP'li eski Belediye Başkanı Hasbi Dede (42), belediye çalışanı Nuray Torun’un kızı olan Elif Tuana’ya yönelik WhatsApp üzerinden gerçekleştirdiği iddia edilen taciz eylemleri nedeniyle tutuklanmıştı.

İddianamede yer alan bilgilere göre Dede’nin, reşit olmayan genç kıza şu mesajları gönderdiği ortaya çıkmıştı:

"Beni beğeniyor musun?"

"Sence nasıl görünüyorum?"

"Sakın annene söyleme."

"Etkiliyorsun beni."

"Sevgilin olabilir, sorun yok."

Görevden uzaklaştırılmış ve yeni tahliye olmuştu

Taciz suçlamasıyla hakkında 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Hasbi Dede, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Yaklaşık bir haftadır tahliye edilmiş olan Dede’nin yargı süreci devam ederken gelen bu ölüm haberi, olayın trajik boyutunu artırdı.

"Gidelim buralardan anne"

Kazadan kısa süre önce anne Nuray Torun, kızının psikolojik durumuyla ilgili çarpıcı detaylar paylaşmıştı. Sosyal medya üzerinden kendilerine ve kızına yönelik gelen tehdit içerikli paylaşımlardan Elif Tuana’nın çok etkilendiğini belirten anne, kızının son günlerde okula gitmek istemediğini ve kendisine "Gidelim buralardan anne" diyerek yaşadıkları baskıdan kurtulmak istediğini ifade etmişti.