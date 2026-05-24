Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde polisin biber gazlı tahliyesiyşe başlayan tartışmaların ardından şimdi de "milletvekili ihraçları" iddiaları başladı. Mahkeme kararıyla yönetimi fiilen devralan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin, son dönemde Özgür Özel safında yer alan ve genel merkeze yönelik sert muhalefet yürüten isimleri partiden tasfiye etmek için düğmeye bastığı ileri sürüldü. Siyaset gündemine bomba gibi düşen bu iddiaların ardından, hedefteki isimlerden olan ve her dönem sert çıkışlarıyla tanınan CHP milletvekili Cemal Enginyurt’tan Kılıçdaroğlu’na jet hızıyla ve çok sert bir tepki geldi.

Sinan Burhan’dan bomba kulis

CHP koridorlarındaki kritik gelişmeyi ilk duyuran isim Ankara kulislerinin nabzını tutan gazeteci Sinan Burhan oldu. Burhan’ın paylaştığı kulis bilgisine göre; Kılıçdaroğlu'na yakın hukukçular ve yeni yönetim kadrosu, genel merkeze yönelik sert söylemleriyle dikkat çeken isimler için kolları sıvadı. Aralarında Özgür Özel döneminin en güçlü isimlerinden olan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın da yer aldığı, toplam 10 milletvekilinden oluşan geniş kapsamlı bir "disiplin ve ihraç listesi" hazırlandığı iddia edildi. Bu hamle, Kılıçdaroğlu kanadının partide kontrolü tamamen ele geçirmek adına başlattığı bir karşı taarruz olarak yorumlandı.

Burhan'ın paylaştığı isimler şu şekilde:

Ali Mahir Başarır (CHP Grup Başkanvekili),

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,

Adana Milletvekili Burhanettin Bulut,

Ankara Milletvekilleri Umut Akdoğan ve Adnan Beker,

İstanbul Milletvekilleri Taşkın Özer,

Özgür Karabat,

Gökan Zeybek,

ve Cemal Enginyurt.

Cemal Enginyurt: "Liderim Özgür Özel!"

Tasfiye listesinde adının geçtiğini öğrenen İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, kişisel sosyal medya (X) hesabı üzerinden adeta ateş püskürdü. Kemal Kılıçdaroğlu’na çok sert sözlerle yüklenen Enginyurt, şu ifadelerle rest çekti:

"Kemal Kılıçdaroğlu beni ve bazı Milletvekili arkadaşlarımı İHRAÇ edecekmiş.

Etmezsen hatırım kalır Kemal bey!

Ben CHP saflarına senin için katılmadım. ATATÜRK, Cumhuriyet, Adalet, Özgürlük ve Erdoğan’ı göndermek için katıldım.

Özgür Özel’in yanındayım. Ne bildiğiniz varsa yapın. LİDERİM ÖZGÜR ÖZEL."