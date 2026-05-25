Cumhurbaşkanı Recep Tayyib Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları kapsamında, çeşitli üst düzey kamu kurumlarında yeni görevlendirmeler ve görevden almalar yapıldı.
Göç İdaresi Başkanlığı'na yeni atamalar
Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Niyazi Ulugölge ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Davut Düzgün görevden alındı. Yakın zamanda yapılan atama sonrası boş bulunan Göç İdaresi Başkanlığı görevine, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Muhammet Selami Yazıcı atandı. Başkan Yardımcılığı görevine Murat Karakaya getirilirken, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine ise İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz atandı.
AFAD ve İçişleri Bakanlığı atamaları
Karar kapsamında ayrıca, AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan görevden alındı. Boşalan göreve ise Elif Bağ atandı.