Son Mühür - Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Malatya’da artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD, Pütürge ilçesinde saat 22.36’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 12,76 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2026-05-24
Saat:22:36:49 TSİ
Enlem:38.25556 N
Boylam:38.60944 E
Derinlik:12.76 km

Diğer illerde de hissedildi

Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı, Malatya’nın yanı sıra Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa ve Tunceli’de de hissedildi.

Kaynak: Haber Merkezi