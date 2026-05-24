Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Malatya’da artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD, Pütürge ilçesinde saat 22.36’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 12,76 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2026-05-24
Saat:22:36:49 TSİ
Enlem:38.25556 N
Boylam:38.60944 E
Derinlik:12.76 km
Diğer illerde de hissedildi
Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı, Malatya’nın yanı sıra Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa ve Tunceli’de de hissedildi.
Kaynak: Haber Merkezi