Son Mühür - TMSF’nin kayyum olarak görevlendirildiği Can Holding bünyesindeki İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında alınan kapatma kararından resmen vazgeçildi. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan karar kapsamında üniversitenin kapatılması ve öğrencilerin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi devredilmesi planlanıyordu.

Ancak MSGSÜ bünyesinde birçok bölüm ile laboratuvar altyapısının bulunmaması nedeniyle günlerdir devam eden protestolar ve kamuoyundan gelen tepkiler sonrası geri adım atıldı. Öğrencilerin eylemlerinin ardından, Bilgi Üniversitesi’nin kapatılmasına ilişkin karar iptal edildi. Üniversite, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı.

Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına dair 21/5/2026 tarihli ve 11384 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."

Öte yandan Bilgi Üniversitesi hakkında alınan kapatma kararının ardından öğrenciler protesto gösterilerine başlamıştı. Günlerdir devam eden eylemlerde öğrenciler ile polis ekipleri birçok kez karşı karşıya geldi. Gösterilere müdahale eden polis ile yaşanan olaylarda bazı öğrencilerin yaralandığı öne sürüldü.

Neler yaşandı?

Eylül 2025’te Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesindeki şirketlere TMSF tarafından el konulmuş ve kayyum atanmıştı. Operasyon çerçevesinde üniversitenin bağlı bulunduğu Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı’nın yönetimi de mahkeme kararıyla görevden alınmış, yerine YÖK üyelerinin de bulunduğu yeni bir kayyum heyeti görevlendirilmişti.