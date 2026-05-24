Son Mühür - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin verdiği kararın ardından, Aydın CHP İl Başkanlığı’nın Facebook hesabının yönetiminin geçici olarak görevlendirilen genel merkez yönetimi tarafından devralındığı öğrenildi.

Açıklama yapıldı

CHP Aydın İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Mutlak butlan kararı sonrası tedbiren atanan Genel Merkez yönetimi tarafından, CHP Aydın İl Başkanlığımıza ait Facebook hesabının kontrolü tarafımızdan alınmıştır. Bu nedenle, CHP Aydın İl Başkanlığı Facebook hesabından şuandan itibaren yapılacak paylaşımlar tarafımızdan gerçekleştirilmeyecektir."

Paylaşım yapılmayacak

Kararın ardından, partinin yerel teşkilatlarının Facebook sayfası üzerinden herhangi bir paylaşım yapmayacağı ifade edildi. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve sosyal medya hesaplarının yönetimine ilişkin nasıl bir yöntem izleneceğinin ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Alınan bu kararın, parti içi yönetim süreci ve sosyal medya kontrolü açısından dikkat çekici bir adım olduğu değerlendirilirken, CHP camiasında da farklı tartışmaları beraberinde getirdi.