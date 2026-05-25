Son Mühür- CHP'de parti içi iktidar kavgası, Özgür Özel ve kurmaylarının poliz zoruyla Genel Merkez'den çıkartılmasıyla yeni bir boyut kazandı.

Mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkanlık koltuğuna yeniden kavuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir anlamda yeni dönemi siyasi tarihe geçen hareketli görüntülerle başlamış oldu.



Ancak Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren isimler sadece Özgür Özel'e yakın olanlarla sınırlı değildi.

2023 seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden İzmir Milletvekili adayı olarak yarışa giren ve yarışı kılpayı kaybeden İrfan DEğirmenci, kişisel kariyerinde Kılıçdaroğlu nedeniyle yaşadığı hayal kırıklıklarına dikkat çekti.

''2017 referandumunda tek adam rejimine hayır diyeceğimi açıkladıktan sonra Kanal D'den kovulmuştum malum.

O gün beni arayan ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu, "bu hareketiniz bize umut oldu" demişti. Kendisine, "siz umut olabilseydiniz, biz belki işsiz kalmazdık" diye yanıt vermiştim. Yanımdaki yoldaşım Ertuğrul Albayrak şahidim. Öfkeliydim'' hatırlatmasında bulundu.



Adalet yürüyüşüne ben de katıldım...



''O yaz, Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüne 22.gününde dahil oldum. "Neden bu kadar geciktiniz?" sorusuna, "hayal kırıklıklarımı anca unutabildim" demişim bir röportajda...'' diyen İrfan Değirmenci,

''Kılıçdaroğlu, 2016'da "anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz" demiş, dokunulmazlıkları kaldırtmış, başta Selahattin Demirtaş olmak üzere bir çok siyasetçinin hapse atılmasının önünü açmıştı.

2017'de, TİP yeniden kurulmuş ve 2018 seçimlerine HDP ile ittifak yaparak katılmıştı. O seçimde keşke yeniden kurulalı az zaman olmuş olsa da TİP'le hareket edebilseydim. Kılıçdaroğlu CHP'sine adaylık başvurusu yaptım. Kendisi beni adaylaştırmak bir yana tanımadı bile'' sözleriyle sitem etti.



Kılıçdaroğlu'na sokak sokak oy istedik...



''2023'e geldiğimizde ben artık TİP saflarındaydım. Yoldaşlarımla birlikte sokak sokak gezip, "bir oy TİP'e, bir oy Kılıçdaroğlu'na" diye oy istedik. Erdoğan karşısında muhalefetin ortak adayıydı zira. Erdoğan karşısında kim en güçlü isimse ona destek olalım dedik. Adayın belirlendiği altılı masada değildik. Kime destek olsaydık?'' diye soran Değirmenci,

''Şimdi o günlerde verdiğimiz destek hâlâ karşımıza çıkarılıyor. Karşımıza çıkaran da "planlarına sadık kalıp" 2.turda Erdoğan'a seçim kazandıranlar ha!

Ben, İzmir'de TİP adayı olarak 85.000 oy aldım o seçimde. %6 oyla Meclis'e giremedim çünkü Kılıçdaroğlu'nun Chp'si listelerini sağcı isimlerle doldurup seçmene de "sakın TİP'e oy vermeyin, oyları bölmeyin" propagandası yaptı!'' değerlendirmesinde bulundu.



Kılıçdaroğlu o rejimin kuklası...



''Geldik 2026'ya. Ömrümüzden yıllar geçti, Saray rejimi kök saldı. Bugün Kılıçdaroğlu o rejimin kuklası olarak CHP'nin başına polis zoruyla geçmeyi içine sindirdi'' vurgusunda bulunan Değirmenci,

''Şimdi bu kişinin bize bir borcu var. Elimizden alınan yıllarımızı geri ver Kılıçdaroğlu.

Hakkım sana helal değildir'' mesajı verdi.



Nasıl genç, nasıl toymuşum...



Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'ne destek verdiği döneme ait fotoğraf paylaşan ve,

''Bak şu videoya, senle birlikte "hak, hukuk, adalet" diye bağırırken İstanbul asfaltında nasıl genç, nasıl toymuşum!'' diyen Değirmenci,

''Güvendiğin padişahın mı bre Kılıçdaroğlu?

Ne diyordu Demirtaş?

"Saray'a yaslanmayın. Düşersiniz!"

Düşmez mi sanırsın kendini yoksa?'' diye seslendi.